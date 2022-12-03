Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pamuk ve ayçiçeği üreticilerine müjde

Şanlıurfa'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pamuk ile ayçiçeği üreticilerine müjde vererek "Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan 271 liraya çıkarıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da öğle saatlerinde gerçekleştirdiği toplu açılış töreninin ardından AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu ve pamuk ile ayçiçeği üreticilerine müjde verdi.

Pamuk üreticilerinde destek

Erdoğan, pamuk üreticilerine gübre desteğini dekarda 271 liraya çıkardıklarını belirterek "Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kütlü pamukta toplam destek kilo başına 2 lira 14 kuruş, dekar başına 1071 liraya, ayçiçeğinde kilo başına 1 lira 11 kuruş, dekar başına 297 liraya ulaşıyor." diyerek konuşmasına devam etti.

Ayçiçeği üreticilerine de destek

Ayçiçeği üreticilerini de sevindirecek haberi paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yağlı ayçiçeğinde mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 liraya, fark ödemesini kilogramda 50'den 70 kuruşa yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl 2 milyon 750 bin ton kütlü pamuk ve 550 bin ton ayçiçeği üretimiyle tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"AK kadınlar ana kademeyi de solladı, gençleri de solladı"

"Geçen hafta Konya'daydık. Öncesinde Gaziantep'in misafiri olduk. Milletimizin heyecanını paylaştık. CHP ve şürekası toplanıp dağılarak Ankara'da siyasetçilik oynarken biz il il tüm ülkeyi dolaşıyoruz.

Biz Şanlıurfa'yı ve sizleri gerçekten özlemiştik. Toplu açılış törenimizde Urfalı kardeşlerimizin hasretine şahitlik ettik. Bugün meydan başka bir güzeldi. 120 bin kişinin katıldığı bir toplu açılışı gerçekleştirmiş olduk.

Fakat havalimanından meydana gelinceye kadar da yol kenarlarındaki heyecan, coşku gerçekten çok çok farklıydı. Ahde vefanız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. AK Parti teşkilatlarımızın tüm kademelerinde görev yapmış kardeşlerime takdir ve teşekkürlerimi ifade ediyorum.

AK kadınlar ana kademeyi de solladı, gençleri de solladı. Şu an karşımda hakkın ve halkın rızasından başka hiçbir gayesi olmayan yiğit dava erlerini görüyorum.

Şanlıurfa'nın bizim gönlümüzde farklı bir yeri var. Burası Hz. İbrahim'in ayaklarının değdiği topraklardır. Bu şehir tarihi kahramanlık destanlarıyla ilmek ilmek dokunmuş müstesna bir yerdir. Burası sadece seçim sandığı ufukta belirince hatırlanan bir şehir olamaz.

"FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez"

Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz.

Şanlıurfa'nın ciğeri, kebabı varken Amerika'ya FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez.

Kaset kumpası ile getirildikleri koltuklarını korumak için her yolu deneyenler mücadele ruhunu kavrayamazlar. Ülkesini yabancılara şikayet edenler vatan sevgisini yüreğinde hissedemez.

"Biz yapamayacağımız şeylerin sözünü vermeyiz"

Urfa bölücü teröre karşı durduğu dik duruşla canına can katmış şehirdir. Biz öyle birileri gibi lafta değil hak ettiği şekilde tüm kalbimizle seviyoruz. Biz Bay Kemal'in CHP'si gibi seçim yaklaşınca proje açıklayanlardan değiliz.

Biz seçim öncesi meydanlarla bol bol bedava vaat dağıtanlardan değiliz. Biz yapamayacağımız şeylerin sözünü vermeyiz. Biz bir proje açıkladığımızda peşine düşeriz. Biz temel atar, o temeli takip eder sonra da gider açılış kurdelesini keseriz.

"6'lı masa denilen paravan yapı emellerine ulaşamaz"

Yıllardır planladığımız kritik projeleri 2023 yılında hayata geçireceğiz

Milli savaş uçağımız 2023 yılında hangardan çıkacak. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma göklerde olacak.

Togg'u yılın ilk çeyreğinin ardından yollarda görmeye başlıyoruz. Enflasyonun aşağıya doğru hareket ettiğini bunun üzerine kurulan senaryoların da yırtılıp atıldığını göreceğiz.

Bunların milli irade gibi prensipleri olsa küresel odaklara bel bağlamazlar. 6'lı masa denilen paravan yapı emellerine ulaşamaz.

CHP ve şürekasının projeleri sürdürme kabiliyeti yoktur. Nükleer santralden, SİHA'lara kadar yapılan işlere düşmanlıklarını göstermişlerdir.

"Bay Kemal yaptığı gibi şürekası da aynı şeyi yapıyor"

Akkuyu Nükleer Santrali'ne muhalefetten de temsilciler geldi. Nükleer enerji santralini görünce bunlar tebrikte bulundular. Ankara'ya döndükten sonra aleyhinde konuşmaya başladılar. Bu muhalefet böyle bir muhalefet. Bunlardan hiçbir şey olmaz.

Aynı durum terör örgütleri ve uzantılarına karşı yürütülen operasyonlar için de geçerlidir. Bunlar seçim geliyor. 4 başlık üzerinde duracaklar. Ekonomi, diplomasi, en çok başarılı olduğumuz alanlardan biri terörle mücadele, mülteci meselesi. İleri geri her şeyi söyleyecekler. Bunlarda yalan en rahat kullanılan bir şey.

Bay Kemal yaptığı gibi şürekası da aynı şeyi yapıyor. Bunların böyle dertleri olsa YPG'li teröristleri 'Topraklarını savunan kişiler' olarak tabir etmezlerdi. Bakanlık pazarlığı yapmazlar. Böyle hassasiyetleri olsa kendi devletlerine iftira atmazlardı. Küresel vesayet odaklarına bel bağlamazlardı.

Bay Kemal ve şürekası tavrıyla milli yerli muhalefet anlayışına sahip olmadıklarını ortaya koymuşlardır. Bunların tek kutsalı işgal ettikleri konumlarıdır."