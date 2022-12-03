İsrail askerleri bir Filistinliye ateş açtı: Dışişleri İsrail'i kınadı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da yakın mesafeden ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı yaşanan olayla ilgili kınama mesajı yayınladı.

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İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki orantısız şiddeti devam ediyor.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'ya bağlı Nablus kentinin güneyindeki El-Huvvara beldesinde İsrail askerilerinin yakın mesafeden ateşi sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Yaşanan olay sonrası iki İsrail askeri de hafif yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı kınama mesajı yayınladı

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da meydana gelen olaylar hakkında bir basın açıklaması yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyulduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada kullanılan ifadeler ise şöyle:

"Sivil can kayıplarından derin endişe duyuyoruz"

"Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz. Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz."