BIST 4.963
DOLAR 18,63
EURO 19,63
ALTIN 1.077,07
HABER /  DÜNYA

İran’da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı yargılanıyor

İran’da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı yargılanıyor

Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Faize Haşimi ile ilgili tüm dosya ve belgeler inceleniyor.

Abone ol

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda  "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle 27 Eylül'de gözaltına alınan Faize Haşimi'nin ilk duruşmasının 30 Kasım'da yapıldığı açıklandı.

Açıklamayı, eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin avukatı Nida Şems, Twitter hesabından yaptı.

‘Yasa dışı gösterilere katıldı’

Geçmişteki açıklamalarından dolayı cezaevinde bulunan Faize Haşimi'nin ilk duruşmasının 30 Kasım Çarşamba günü yapıldığını belirten Şems, "İstihbarat Bakanlığınca sağlanan tüm belge ve dosyaların, mahkemenin ilgili hakimi tarafından incelendiğini" aktardı.

AA’da yer alan habere göre Şems, müvekkilinin "ülke güvenliğine karşı açık ve gizli faaliyette bulunma, İslam Cumhuriyeti sistemine karşı propaganda yapma, yasa dışı gösterilere katılarak kamu düzenini ve huzurunu bozma" suçlarından yargılandığını kaydetti.

Faize Haşimi, 27 Eylül'de başkent Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Ülke yönetimine karşı sert eleştirileriyle tanınıyor

Özellikle son yıllarda ülke yönetimine karşı sert eleştiri ve suçlamalarıyla gündeme gelen Faize Haşimi, 2017'de Zencan Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Başörtüsünün Şah döneminde yasaklanmasına karşı çıktığım gibi şu anda mecburi olmasına da karşıyım." ifadelerini kullanmıştı.

Haşimi, Ocak 2021'de yaptığı konuşmada ise ABD'nin İran'a yönelik baskılarını desteklediğini açıklamış ve bu açıklaması kendi çevresi dahil olmak üzere ülkede tepki toplamıştı.

Haşimi, nisan ayındaki konuşmasında da Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yaptırım listesinde kalması gerektiğini söylemişti.

Haşimi hakkında ayrıca, daha sonra "şaka" olduğunu iddia ettiği Hazreti Muhammed'le ilgili açıklamaları ve Tahran yönetimine yönelik yaptırımlara destek verdiği gerekçesiyle mayıs ayında savcılık soruşturma açmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Oliveira ve Icardi ne zaman dönecek? Okan Buruk açıkladı
Oliveira ve Icardi ne zaman dönecek? Okan Buruk açıkladı
Murat Kurum: Manavgat'ta 297 konutun kuraları çekildi
Murat Kurum: Manavgat'ta 297 konutun kuraları çekildi
İşte 'Kars çetesi'nin medya ayağı! Kimler yok ki
İşte 'Kars çetesi'nin medya ayağı! Kimler yok ki
İsrail askerleri bir Filistinliye ateş açtı: Dışişleri İsrail'i kınadı
İsrail askerleri bir Filistinliye ateş açtı: Dışişleri İsrail'i kınadı
Ağrı Belediyesince yapılan denetim sonucu 5 market mühürlendi
Ağrı Belediyesince yapılan denetim sonucu 5 market mühürlendi
İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Kılıçdaroğlu'na adaylık mesajı mı?
İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Kılıçdaroğlu'na adaylık mesajı mı?
Hollanda, ABD'yi yenerek çeyrek finale kaldı
Hollanda, ABD'yi yenerek çeyrek finale kaldı
Rusya fiyatları etkileyecek petrol kararını kabul etmiyor
Rusya fiyatları etkileyecek petrol kararını kabul etmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pamuk ve ayçiçeği üreticilerine müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pamuk ve ayçiçeği üreticilerine müjde
Jeremy Rifkin CHP programına ABD'den bağlandı
Jeremy Rifkin CHP programına ABD'den bağlandı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin ikinci yüzyıl vizyon belgesini açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin ikinci yüzyıl vizyon belgesini açıkladı
Hastaneye kaldırılan efsane futbolcu Pele'den kötü haber!
Hastaneye kaldırılan efsane futbolcu Pele'den kötü haber!