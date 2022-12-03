Murat Kurum: Manavgat'ta 297 konutun kuraları çekildi

Manavgat'taki yangından etkilenenler için yapılan 297 konut, kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi. Konuya ilişkin paylaşım yapan Murat Kurum, "Sağlıkla, huzurla, mutlulukla otursunlar" dedi.

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yılın 28 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında, cumhuriyet tarihinin en büyük yangını yaşandı.

Dünyada büyük yankı uyandıran felaketin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatları ile bölgedeki yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Manavgat Gençlik Merkezi Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda, 28 Temmuz 2021'de çıkan yangında evleri zarar görenler için inşa edilen konutların kura çekim töreni düzenlendi.

297 konut kura çekimiyle teslim edildi

Manavgat'taki Ulukapı, Dikmen, Aksaz, Belenobası, Demirciler, Evrenseki, Gebece, Güzelyalı, Kalemler, Karaöz, Karavca, Yukarı Işıklar mahalleleri, Akseki'deki Kepezbeleni ve Gündoğmuş'taki Senir mahallesinden hak sahipleri için toplu alanlarda yapılan 297 konut kura çekimiyle teslim edildi.

"Sağlıkla, huzurla, mutlulukla otursunlar"

Konuya ilişkin paylaşım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Bakan Kurum paylaşımında, "Manavgat'ta yüzler gülüyor. Geçtiğimiz yıl yangından etkilenen ve evleri ağır hasar gören hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşadık. Bugün 297 yeni yuvamızın kurasını çektik. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla otursunlar..." ifadelerine yer verdi.

"Devletimiz her zamanki gibi vatandaşının yanında oldu"

Vali Ersin Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, yangın sürecinde zor günler geçirdiklerini hatırlatarak, artık yüzlerin güldüğünü ifade etti.

Yangında 45 mahallenin etkilendiğini aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın ekibinin hızlı ve pratik çalışmaları sayesinde bugün yüzümüz gülüyor. O mağduriyetlerimiz giderildi.

Her zorluğu birlikte atlatıp bugünlere geldik. Bölgeye 330 milyon liraya yakın yardımda bulunuldu. Devletimiz her zamanki gibi vatandaşının yanında oldu. Tüm zorluklarda arkasındaki en büyük güç oldu."

Yazıcı, yangından etkilenenler için güzel evlerin yapıldığını, içinde sağlıkla huzurla oturmalarını temenni etti.

"Bölgede 900 konutun yapımı devam ediyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardım Mustafa Bakır da yangın afeti sonrasında Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerinde 45 mahallede yangından etkilenen evlerin hasarlarını tespit ettiklerini söyledi.

TOKİ ile bölgede çalışma yaptıklarını vurgulayan Kurt, "900 konutun yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Yerinde üretemediğimiz 297 konutumuzun kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Daha önce yerinde ürettiğimiz, vatandaşlarımızın kendi arazisi üzerinde yaptığımız 193 konutu teslim etmiştik, hala ediyoruz da." diye

"Her şeyi yeniden yapacağız' demişlerdi, yaptılar"

Dikmen Mahallesi'nde orman yangınında evini kaybeden Ayşe İnci de yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yangından sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile milletvekillerinin ziyaretine geldiğini hatırlatan İnci, şöyle konuştu:

"Acımızı paylaştılar, teselli ettiler. 'Her şeyi yeniden yapacağız' demişlerdi, yaptılar. Bugün evlerimiz yapıldı, devletimiz eksiklerimizi giderdi. Çok güzel evler yaptılar. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AA'nın haberine göre; törene, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ile yangından etkilenen vatandaşlar katıldı.