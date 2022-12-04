Necmettin Batırel'in Daron Acemoğlu tweeti Özgür Demirtaş'ı çıldırttı: Feci sinirlendim

Ekonomi yazarı Necmettin Batırel, Kılıçdaroğlu'nun vizyon tanıtımında bulunan ekonomist Daron Acemoğlu'na FETÖ iması yaptı. Batırel'e tepki gösteren ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Daron’nun ayakkabısının bağcığı olamazsınız. Feci sinirlendim" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda yaptığı konuşmasının etkileri sürüyor. Birçok kesim tarafından olumlu veya olumsuz yorum yapılan yeni vizyon tanıtımı ile ilgili 'Şakkadanak' çıkışıyla tanınan ekonomi yazarı Necmettin Batırel'den de paylaşım geldi.

"FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir" ifadelerini kullanan Batırel'e ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan sert tepki geldi.

"Ayakkabısının bağcısı olamazsınız"

Sosyal medya hesabından Batırel'e yanıt veren Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bi de bu

Necmettin bey yaşınıza saygımdan ve sizinle çıktığım TV yayınından ötürü şahsınıza yapılan saldırılardan rahatsız olduğum için ses çıkarmayayım diyorum ama YETER.

Prof Dr. Daron Acemoğlu TC vatandaşıdır. Daron’nun ayakkabısının bağcığı olamazsınız. Feci sinirlendim.

Bu twit hem ırkçı hem de haddini bilmez bir twittir. Daron Acemoğlu denen kişinin Dünya Ekonomi-Finans Profları üzerindeki etkisi sizin vücudunuzdaki hücre sayısından fazla.

Nobele gümbür gümbür giden, bizleri gururlandıran bir hoca hakkında bu şekilde konuşmanız KORKUNÇ"