BIST 4.963
DOLAR 18,63
EURO 19,63
ALTIN 1.077,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

BURSA'da iş yerinde fenalık geçiren 26 yaşındaki geçiren genç, istirahat yapmak için geldiği evinde akşam saatlerinde ailesi tarafından odasında ölü bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Abone ol

İddiaya göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan Recep Akça, (26) iş yerinde geçirdiği fenalık sonucu merkez Osmangazi İlçesine bağlı Mehmet Akif ailesiyle yaşadığı eve istirahat etmek için geldi.

Odasından uzun süre çıkmayan genci merak eden ailesi içeri girdiğinde Akça'nın hareketsiz yattığını gördü. Aile durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 26 yaşındaki gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Şüpheli ölümün yaşandığı evde incelemelerde bulunan savcılığın ardından, gencin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Vladimir Zelenskiy'den AB'ye petrol tepkisi
Vladimir Zelenskiy'den AB'ye petrol tepkisi
Avustralya'yı 2-1 yenen Arjantin çeyrek finalde
Avustralya'yı 2-1 yenen Arjantin çeyrek finalde
İran’da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı yargılanıyor
İran’da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı yargılanıyor
Oliveira ve Icardi ne zaman dönecek? Okan Buruk açıkladı
Oliveira ve Icardi ne zaman dönecek? Okan Buruk açıkladı
Murat Kurum: Manavgat'ta 297 konutun kuraları çekildi
Murat Kurum: Manavgat'ta 297 konutun kuraları çekildi
İşte 'Kars çetesi'nin medya ayağı! Kimler yok ki
İşte 'Kars çetesi'nin medya ayağı! Kimler yok ki
İsrail askerleri bir Filistinliye ateş açtı: Dışişleri İsrail'i kınadı
İsrail askerleri bir Filistinliye ateş açtı: Dışişleri İsrail'i kınadı
Ağrı Belediyesince yapılan denetim sonucu 5 market mühürlendi
Ağrı Belediyesince yapılan denetim sonucu 5 market mühürlendi
İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Kılıçdaroğlu'na adaylık mesajı mı?
İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Kılıçdaroğlu'na adaylık mesajı mı?
Hollanda, ABD'yi yenerek çeyrek finale kaldı
Hollanda, ABD'yi yenerek çeyrek finale kaldı
Rusya fiyatları etkileyecek petrol kararını kabul etmiyor
Rusya fiyatları etkileyecek petrol kararını kabul etmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pamuk ve ayçiçeği üreticilerine müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pamuk ve ayçiçeği üreticilerine müjde