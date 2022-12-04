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Şanlıurfa'da korkutan patlama yaralılar var!

Şanlıurfa'da korkutan patlama yaralılar var!

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde Süleyman Şah Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan kalorifer kazanında patlama meydana geldi.

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ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde 5 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın sebebinin kalorifer kazanından kaynaklandığı belirlenirken, olayda 6 kişi ise yaralandı.

Patlamanın etkisiyle kazan dairesinin üstündeki beton zemin çökerken, dairelerin cam ve çerçeveleri parçalandı. Patlama sonrası çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, apartmanda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ekipler tarafından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

Akçakale Kaymakamlığından da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilerek, "İbrahim Gündoğan Caddesi'nde, bir binanın zemin katında kalorifer kazanından kaynaklanan patlama meydana gelmiştir. Olayda hayati tehlikesi bulunmayan 6 yaralımız hastanede tedavi altına alınmıştır. İlgili kurumlarımız, olaya zamanında müdahale etmiş olup tahkikat devam etmektedir. Kazadan etkilenen vatandaşlarımıza ve ilçemize geçmiş olsun" denildi.

Patlamayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

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