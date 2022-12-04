Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda 2 ayda 1,4 milyon yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın İstanbulluların ulaşım kalitesini yükselttiğini belirterek, "2 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda 2 ayda 1,4 milyona yakın yolcu seyahat etti." ifadesini kullandı.

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Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını döneminde de dur durak bilmeden yatırımlara devam ettiklerine, bu yatırımlardan birinin de Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı olduğuna işaret etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın İstanbulluların ulaşım kalitesini yükselttiğine dikkatini çeken Karaismailoğlu, "2 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda 2 ayda 1,4 milyona yakın yolcu seyahat etti." bilgisini paylaştı.

Karaismailoğlu, bu metro hattında Ekim'de 640 bin 496, Kasım'da 752 bin 165 yolcunun seyahat ettiğini bildirerek, 2 ayda 1 milyon 393 bin yolcunun bu hattı tercih ettiğini bildirdi.

"Metro yatırımlarımız hızla devam ediyor"

İstanbul'da diğer metro yatırımlarının da hızla sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu unvanına sahip, dünyanın sayılı metrolarından olacak 37,5 kilometrelik Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane–Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun, Kağıthane-Havalimanı kesiminin yapımını tamamlandık. Sinyalizasyon testleri biter bitmez önümüzdeki günlerde açacağız. Gayrettepe-Kağıthane arasını ise 2023 yılı nisan ayı itibariyle işletmeye açacağız. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu'nun yapımını tamamladık. Yüzde 5 seviyesinde devraldığımız metro hattını, 28 ay gibi kısa sürede yüzde 99 seviyesinin üzerine getirdik, yakında bu hattımızı da açacağız. Mevcut Kirazlı-Başakşehir Hattı'nın doğrudan Bakırköy İDO ile bağlantısını sağlayacak Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören–Bağcılar(Kirazlı) Metrosunun, yüzde 72'ye yakın fiziki gerçekleşmesi var."

"6 ilde 12 projemiz var"

Karaismailoğlu, bu hattın da 2023'te hizmete alınmasının hedeflendiğini belirterek, "Bir diğer hattımız da 31,5 kilometrelik Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu. Tünel kazma işimizin yüzde 80'ini tamamladık. Projenin tamamını da 2023 yılında bitirmeyi planlıyoruz. Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni nesil ulaşım projelerinde çalışmaları da devam ediyor. 2023 yılı ilk yarısında tamamlamayı hedefledik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanında yatırımların devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, 6 ilde daha yapımı süren 12 projenin olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, bu projelerin bitmesiyle ekonomiye yılda 11,1 milyar lira katkı sağlamalarının yanı sıra 146 milyon saat zamandan, 136 bin ton yakıttan tasarruf edileceğine işaret ederek, "Kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerde yaşanan trafik tıkanıklıkları çözülürken, karbon emisyonunda da yılda 73 bin ton azalma olacak." ifadesini kullandı.