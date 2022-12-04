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CHP'li Mahmut Tanal cezaevine girmek için başvuru yaptı!

CHP'li Mahmut Tanal cezaevine girmek için başvuru yaptı!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM İnsan Hakları Komisyon toplantısında, tutuklu ve hükümlülerin sorunlarını yerinde görmek için cezaevine girme önerisi yaptı.

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TBMM İnsan Hakları Komisyon toplantısında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Tanal, tutuklu ve hükümlülerin sorunlarını yerinde görmek için cezaevine girme önerisi yaptı. Tanal'ın önerisine AK Parti Afyon Milletvekili Yurdunuseven de 'Tanal, hepimizin yerine girsin, gözlemlerini anlatsın' çıkışında bulundu. Tanal da, 'Ben hazırım' diyerek cezaevine girmek için başvuruda bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre CHP'li Tanal, konuşmasında şu ifadeleri kaydetti:

Bir hafta boyunca farklı cezaevlerinde kalalım

Komisyon üyeleri olarak bir hafta boyunca farklı cezaevlerinde kalalım; mahkûm gibi yaşayalım. Aynı havayı soluyarak, aynı ortamda kalalım. Bu yöntemle daha sağlıklı tespitler olur. Kendiniz cezaevinde bir hafta kaldığınızda, hazırladığınız raporun içeriği, başkalarının aktardığı bilgilerle hazırlanandan çok daha farklı olacaktır.

TRT Belgesel'de ‘Ailenin Yeni Üyesi' adında bir program var. Program sunucusu yabancı ailelerle aynı sofraya oturuyor, aynı ortamda bulunuyor, aynı işi yapıyor. Bu şekilde o ailelerin yaşadığı sıkıntıları bizzat kendi yaşayarak anlıyor.

"Hepimizin yerine Mahmut Tanal içeri girsin"

Cezaevleri Alt Komisyon Başkanı AK Parti Afyon Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise “Hepimizin yerine Mahmut Tanal içeri girsin, bir hafta kalsın, sonra gelip bize gözlemlerini anlatsın'' karşılığını verdi. Tanal da, “Ben hazırım” diyerek Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'a cezaevine girmek için başvuruda bulundu.

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