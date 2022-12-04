Kuzey Ege'de 50 yıl sonra ilk kez görüldü

Saros Körfezi'nde denize açılan bir olta balıkçısı, bir Ak Lagos yakaladı. Balıkçı 50 yıl sonra Kuzey Ege'de ilk kez görülen balığı, inceledikten sonra tekrar denize bıraktı.

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Kuzey Ege'de 50 yıl sonra ilk kez Ak Lagos balığı görüldü.



Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde balıkçılık yapan İlker Özdemir, 11 metrelik teknesiyle Saros Körfezi'nde denize açıldı.



Oltayla avlanan Özdemir, Akdeniz’de görülen Ak Lagos’u 50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege'de yakaladı.

Ak Lagos’un yakalanma anlarını kaydeden Özdemir, daha sonra balığı tekrar denize bıraktı.

İlker Özdemir, araştırmaları sonucu tuttukları balığın derin su lagosu diye geçtiğini belirterek, “Ama derin su balığı olduğu için Ak Lagos diye geçiyor. Bunu araştırdık ve teyidini aldık. Kuzey Ege’de ilk kez görüldü. Biz de ilk kez yakaladık. Bu da popülasyonun çok net bir şekilde canlandığını bize gösteriyor” dedi.