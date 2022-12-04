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Gaziantep'te petrol aranacak! Arama ruhsatı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Gaziantep'te petrol aranacak! Arama ruhsatı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Gaziantep'te heyecan yaratan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Eande Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama Üretim Ltd Şti'ye, Gaziantep il sınırları içinde kalan bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Eande Petroleum Ham petrol ve Doğalgaz Arama Üretim Ltd Şti'nin, Gaziantep il sınırları içinde kalan 61 bin 679 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için 5 yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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