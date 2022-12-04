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1 milyar liralık vurgun engellendi İzmin merkezli 13 ilde operasyon

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
1 milyar liralık vurgun engellendi İzmin merkezli 13 ilde operasyon

İZMİR merkezli 13 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık vurgunun önüne geçildi. 15 şüpheliden 9’u gözaltına alınarak tutuklandı. Şüphelilerin sahte banka dekontuyla araç, sahte kimliklerle tapu ve değerli saat dolandırıcılık olaylarına karıştığı, 1 milyar lira değerindeki 10 eylemin de engellendiği belirtildi.

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İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuku aykırı olarak elde edilmesi ve kullanılması, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, sahte banka dekontuyla araç, sahte kimliklerle tapu ve değerli saat dolandırıcılığı olaylarına karıştığı belirlenen toplam 15 şüpheli şahsa yönelik çalışma başlatıldı.

100 milyon liralık 10 tane eylemin de engellendi

Yapılan çalışmada şüphelilerin 28 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde 9 şüpheli gözaltına alınarak, adli makamlarca tutuklandı. Dosya çerçevesinde şüphelilerin gerçekleştirmek istedikleri 100 milyon liralık 10 tane eylemin de engellendiği belirtildi.

3 binek otomobil ve 1 adet dubleks daireye el konuldu

Ayrıca 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama' suçuna istinaden 49 şüphelinin banka ve kripto para borsalarında bulunan hesaplarına bloke konulurken, şüphelilere ait 3 binek otomobil ve 1 adet dubleks daireye el konuldu. Söz konusu şüpheli şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik İzmir başta olmak üzere İstanbul, Uşak, Denizli, Manisa, Ankara, Ordu, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, Kayseri, Van, Sinop, Bursa illerinde 3 Aralık Cumartesi günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, İzmir’de 20, İstanbul’da 18, Uşak’ta 5, Manisa, Ordu’da, Diyarbakır, Kayseri, Tekirdağ’da birer, Denizli’de 3 olmak üzere toplam 51 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda suç unsuru dokümanlar, bir adet ruhsatsız tabanca ve bir markaya ait 412 adet boş saat kutusu ele geçirildi. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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