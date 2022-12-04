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Babayı kahreden hata! Arabasını park ederken oğlunu ezdi

Babayı kahreden hata! Arabasını park ederken oğlunu ezdi

Gaziantep'te, aracını park etmek için geri manevra yapan Ali Ç., iddiaya göre aracın arkasındaki 4 yaşındaki oğlunu fark etmeyerek ezdi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

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Gaziantep'te bir baba, aracını park ederken fark etmediği oğlunu ezdi. Küçük çocuk hastanede kurtarılamadı.

Olay, Nizip ilçesinde meydana geldi. Ali Ç., iddiaya göre, aracını park etmek için geri manevra yaptığı esnada, aracın arkasında bulunan oğlu Ahmet Ç.'yi (4) fark etmedi. Talihsiz çocuk aracın altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Savcılık soruşturma başlattı

Ağır yaralanan Ahmet Ç., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığı, gözyaşları arasında defnedilen küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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