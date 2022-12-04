CHP'li kadınlardan Selvi Kılıçdaroğlu açıklaması: Kovid testi pozitif

CHP'nin dün yaptığı vizyon belgesi toplantısında, Selvi Kılıçdaroğlu'nun basına yansıyan gözü kapalı fotoğrafına ilişkin açıklama yapan CHP'li kadınlar, 'zavallı bir gündem maddesi oluşturmaya çalıştılar' diyerek "Selvi hanım rahatsızdı. Yapılan Kovid testi de pozitif çıktı" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin vizyon belgesinin açıklandığı, 'Türkiye'nin İkinci Yüzyılına Çağrı' toplantısında, Selvi Kılıçdaroğlu'nun basına gözü kapalı şeklinde yansıyan fotoğrafı bazı medya kanallarının gündem maddesi oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, bunun suni bir gündem olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kaydetti:

"Çok zavallı bir gündem maddesi oluşturmaya çalıştılar. Ne kadar zavallı ne kadar çaresizler ki CHP'nin vizyon belgesini açıkladığı tarihi günü bambaşka bir konuya odakladılar. Açıklama gereği duyduk fakat bundan insanlık adına utanç duyuyoruz.

Kovid testi pozitif

Selvi Kılıçdaroğlu da bu tarihi ana şahitlik etmek istedi fakat kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı ve etkinlik öncesinde kendisine serum takıldı. Hatta bu nedenle 14.00'te başlayacak olan etkinliğimiz 11 dakika kadar geç başladı. Çünkü Genel Başkanımız da eşinin tedavisinin bitmesini bekledi.

Salonda konuşmalar esnasında Selvi hanımın bir anlık gözünü kapatmasını yandaş medya müthiş bir malzemeye çevirdi. Bu son derece utanç verici. Selvi Hanım test yaptırdı Kovid testi pozitif çıktı. Selvi Hanıma acil şifalar diliyoruz.

Bu şekilde suni gündeme odaklananlar da keşke bir eline iş bir eline aş yazarak intihar eden vatandaşlarımıza odaklansalar.