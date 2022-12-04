BIST 4.963
DOLAR 18,63
EURO 19,63
ALTIN 1.077,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Alkol alıp 'ne bakıyorsun' dediler bira şişesini kafasında kırdılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Alkol alıp 'ne bakıyorsun' dediler bira şişesini kafasında kırdılar

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 'ne bakıyorsun' tartışması kanlı bitti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Cengiz Topel Caddesi Hakim Sami Sokak üzerinde akşam 29 AAN 761 plakalı araç içerisinde alkol alan K.K. (23) ve S.E.S. (26), iddiaya göre, işten çıkıp evine gitmekte olan S.Ç. ve B.K.’ye ‘ne bakıyorsun’ deyince, tartışma çıktı.

Bira şişesini kafasında parçaladı

Anlamsız tartışmanın büyümesinin ardından elindeki bira şişesini S.Ç.’nin kafasında parçalayan K.K.’yi engellemeye çalışan B.K. de yaralanırken, olaya K.K. ile birlikte alkol aldıkları tespit edilen S.E.S. de karıştı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayın faili oldukları iddia edilen K.K. ve S.E.S.’yi gözaltına alırken, kavgada başına aldığı darbe ile ağır yaralanan S.Ç. ve B.K., çağırılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zanlılar gözaltına alınarak Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada, S.Ç.’nin başında parçalanan bira şişesinin yanında bir dolu bira şişesi ve bir bıçağa da el koydu.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'da, ahlak polisliği birimi tamamen kapatıldı
İran'da, ahlak polisliği birimi tamamen kapatıldı
ABD yeni hayalet uçağını tanıttı 7 yılda geliştirildi tanesi 750 milyon dolar
ABD yeni hayalet uçağını tanıttı 7 yılda geliştirildi tanesi 750 milyon dolar
Dünya alarmda ölümler başladı! 3'lü tehlike hızla yayılıyor
Dünya alarmda ölümler başladı! 3'lü tehlike hızla yayılıyor
Babayı kahreden hata! Arabasını park ederken oğlunu ezdi
Babayı kahreden hata! Arabasını park ederken oğlunu ezdi
Kuzey Ege'de 50 yıl sonra ilk kez görüldü
Kuzey Ege'de 50 yıl sonra ilk kez görüldü
Tüm Türkiye'yi ilgilendiren görüşmeler başlıyor asgari ücrette kritik tarih
Tüm Türkiye'yi ilgilendiren görüşmeler başlıyor asgari ücrette kritik tarih
Tartıştığı eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'te petrol aranacak! Arama ruhsatı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Gaziantep'te petrol aranacak! Arama ruhsatı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
1 milyar liralık vurgun engellendi İzmin merkezli 13 ilde operasyon
1 milyar liralık vurgun engellendi İzmin merkezli 13 ilde operasyon
Devlet Bahçeli'nin kuzeni kazada hayatını kaybetti! İki aileyi barıştıracaktı
Devlet Bahçeli'nin kuzeni kazada hayatını kaybetti! İki aileyi barıştıracaktı
İçişleri duyurdu! Suriye'de DEAŞ'in sözde maliye emiri yakalandı
İçişleri duyurdu! Suriye'de DEAŞ'in sözde maliye emiri yakalandı
TEM'de korkunç kaza! Araba ikiye ayrıldı gören bir daha baktı
TEM'de korkunç kaza! Araba ikiye ayrıldı gören bir daha baktı