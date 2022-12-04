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HABER /  POLİTİKA

BBP lideri Mustafa Destici asgari ücret zammıyla ilgili oran verdi

BBP lideri Mustafa Destici asgari ücret zammıyla ilgili oran verdi

Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bir açıklama yaptı. Destici, asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması gerektiğini söyledi.

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Türkiye'nin merakla beklediği 2023 asgari ücret zammı, yeni yıl öncesinde belli olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapacağı toplantıların ardından asgari ücrette yeni tutarı belirleyecek.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücretle ilgili bir açıklama geldi.

Şanlıurfa'da partisinin il kongresinde konuşan Destici, "Beklentimiz enflasyon + yüzde 20 refah payı belirlenerek yani yüzde 40-50 arasında bir artış ile asgari ücretin rahatlatılması olacak" dedi.

Destici, bu oranda yapılacak bir artışın kamu ve özel sektöre de yansıyacağını söyledi.

Bu süreçte üretici ve sanayicinin de desteklenmesi gerektiğini belirten Destici, "Çünkü bu ücreti ödeyecek olan onlar" ifadelerini kullandı.

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