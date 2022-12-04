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Ablasını pompalı tüfekle öldürdü ifadesi kan dondurdu! Tüm aileyi öldürecektim

Ablasını pompalı tüfekle öldürdü ifadesi kan dondurdu! Tüm aileyi öldürecektim

Şanlıurfa'da vahşice katledilen Bahar Hezer'in katil zanlısı kardeşi Yekta Hezer'in ifadesi kan dondurdu. Yekta Hezer ifadesinde, "İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim" dedi.

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Şanlıurfa'da kardeşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen Bahar Hezer toprağa verilirken, katil kardeş Yekta Hezer'in ifadesi ortaya çıktı. Ablasını öldürdüğü için pişman olmadığını söyleyen Yekta Hezer, "İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim" ifadelerini kullandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yekta Hezer, yolda yürüyen ablası İnşaat Mühendisi Bahar Hezer'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İfadesi kan dondurdu

Kaçan Yekta Hezer, Yenişehir Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık videosu da çektiği ortaya çıkan Bahar Hezer'in cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Tabutuna gelin duvağı konulan Hezer'in cenazesi, namazın ardından toprağa verildi.

Emniyetteki ifadesinde Yekta Hezer, pişman olmadığını belirterek, "Bahar, beni deli olarak görüyordu. Sürekli bana 'Senin 46 raporun var. Git, psikiyatri doktoruna gözük. Sen delisin' diyordu. Tanrı'ya güveniyorum. İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim. Hiç pişman değilim" dedi. İfadesinin ardından Hezer, adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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