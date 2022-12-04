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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararı duyurdu: Üniversite öğrencilerine formasyon müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararı duyurdu: Üniversite öğrencilerine formasyon müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programına İbrahim Tatlıses ile birlikte katıldı. Erdoğan, "Bu hafta YÖK Başkanımızla görüştük. 3 ve 4'üncü sınıfta formasyonu verelim, üniversiteyi bitirirken formasyon eğitimini almış olsunlar dedik, mutabık kaldık" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şanlıurfa Gençlik Buluşması" kapsamında Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. 

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in de türküleriyle eşlik ettiği program yaklaşık 1 saat sürdü. Programda Cumhurbaşknı Erdoğan'ın öğrencilere bir de müjdesi vardı. Erdoğan, "Bu hafta YÖK Başkanımızla görüştük. 3 ve 4'üncü sınıfta formasyonu verelim, üniversiteyi bitirirken formasyon eğitimini almış olsunlar dedik, mutabık kaldık" açıklamasında bulundu.

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