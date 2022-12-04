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Süper Lig'de flaş ayrılık! Kulüpten resmi açıklama geldi

Süper Lig'de flaş ayrılık! Kulüpten resmi açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük'te sürpriz bir ayrılık yaşandı.

İstanbul temsilcisi, tecrübeli oyuncusu Caner Erkin ile yollarını ayırdı.

Karagümrük'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Bu sezon 12 maçta forma giyen Caner, 6 asist yaptı.

Kariyerine Manisaspor'da başlayan Caner Erkin daha sonra CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter ve Beşiktaş formaları giydi.

Öte yandan 34 yaşındaki oyuncu A Milli Futbol Takımı formasıyla 63 maça çıktı.

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