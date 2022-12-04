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Muharrem İnce 6'lı masayı topa tuttu! "Erdoğan'ı desteklemenin gizli yoludur bu"

Muharrem İnce 6'lı masayı topa tuttu! "Erdoğan'ı desteklemenin gizli yoludur bu"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6’lı masaya eleştirilerek bulunarak, “6’lı masa çözüm olamaz. Neden çözüm olamaz. En temel konularda anlaşamadılar. Zaten dağılırlar yakında göreceksiniz. Bu altılı masanın yaptığı açıklamalar tam da Erdoğan'ın işine gelen açıklamalardır. Aslında Erdoğan'ı desteklemenin gizli yoludur bu” dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Çanakkale’de partililerle birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu, ardından öğrencilerle bir araya geldi. İnce, esnaf ziyareti ile öğrencilerle buluşmasında 6’lı masaya yönelik eleştirilerde bulundu.

"Erdoğan'ı desteklemenin gizli yoludur bu”
İskele meydanında esnaf ziyareti sırasında gündeme dair açıklamalarda Muharrem İnce, “Muhalefet açıklama yapıyorlar. Bir komite kuracaklarmış. Bu komite Cumhurbaşkanı’nı yönetecekmiş. Ya Cumhurbaşkanı seçilen adam 50 artı 1 ile seçilecek. Sen yüzde 1-2 oy alan bir partisin. Seni mi dinleyecek yani. Temel Karamollaoğlu'na mı soracak yani cumhurbaşkanı seçilecek kişi. Böyle çocuk oyuncağı gibi. Babacan'a mı soracak. Yani Cumhurbaşkanı bir yere birini atayacak, Merkez Bankası Başkanı atayacak. Hadi Kılıçdaroğlu'na sorayım, hadi yetmedi Meral Akşener'e sorayım, Temel beye sorayım, Ahmet Davutoğlu'na sorayım. Ali Babacan'a sorayım. Böyle mi olacak yani. Bu altılı masanın yaptığı açıklamalar tam da Erdoğan'ın işine gelen açıklamalardır. Aslında Erdoğan'ı desteklemenin gizli yoludur bu” dedi.

Öğrencilerle buluşmasında bir öğrencinin "Zafer Partisi'nden Ümit Özdağ ile ittifak kurmayı düşünüyor musunuz" sorusuna İnce, “Görüşüyoruz, henüz netleşmiş bir şey yok. Görüşüyoruz, Memleket meseleleri üzerine kafa yoruyoruz. Kurarsak nasıl olur tartışıyoruz, görüşüyoruz. Daha geçen hafta görüştük” cevabını verdi.

Konuşmasının devamında 6’lı masaya yönelik eleştirilerine devam eden İnce, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu altılı masa çözüm olamaz. Neden çözüm olamaz. En temel konularda anlaşamadılar. Zaten dağılırlar, yakında göreceksiniz. Birbirlerine ayar veriyorlar. Grup Başkanvekillerine diyorlar ki "sen çık bakayım şuna bir laf çak". Öbürü de diyor ki Genel Başkan Yardımcısına "hadi bir de sen çak." dış kulvardan saldırılar var. İstanbul sözleşmesinde anlaşamamışlar, kamulaştırmada anlaşamamışlar, Ergenekon, Balyoz davalarında anlaşamamışlar, Libya tezkeresinde anlaşamamışlar. Nerede anlaşacak bunlar. 6 benzemez. Ama FETÖ'ye övgüler düzen var içlerinde, Said Nursi'ye övgüler düzen var, Seyit Rıza'ya övgüler düzen var. Bunlar var. Buradan bir şey çıkmaz.”

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