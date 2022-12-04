Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'vizyon' eleştirisi: Vizyon orada değil, vizyon Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa Gençlik Buluşması" kapsamında Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'vizyon belgesi'ni eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elin birilerini toparlamış, etmiş... Biz de dedik ki biz, Şanlıurfa'da zihin devrimi yapacağız. Ve Şanlıurfa'da bir zihin devrimini yaptık ve açıkladık. Vizyon orada değil, vizyon Şanlıurfa'da" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programına katıldı.

Gençlerle buluşmaya sanatçı İbrahim Tatlıses ile gelen Erdoğan, programın açılışında çalınan "Gülüm Benim" şarkısına da eşlik etti.

"Bu seçimde sakın bizi yalnız bırakmayın"

Türkiye Cumhuriyeti'nin her şeye layık olduğunu vurgulayan Tatlıses, bu saatten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunun altını çizdi.

Cezaevindeyken ziyaret ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İbrahim Bey, ben belediye başkanı oldum sadece İstanbul'a hizmet verebilirim, benim niyetim bu değil. Benim niyetin Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet vermek." dediğini aktaran Tatlıses, "Başbakan oldu, Cumhurbaşkanı oldu, sonra da başkan oldu. Ne oldu başkan yapmazdınız? Sayın Cumhurbaşkanımız halk adamıdır, halk insanıdır. Halk adamı olduğu için başımın üstünde taşıyorum." şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevip saydığını vurgulayan Tatlıses, Şanlıurfalılara, "Bu seçimde sakın bizi yalnız bırakmayın." diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İbrahim Bey, sözün özünü defalarca ifade etti sağ olsun." karşılığını verdi.

Vizyon orada değil Şanlıurfa'da

Zihinlerinde de kalplerinde de yarın için ne yapacaklarının ne yapmaları gerektiğinin olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bay Kemal, güya zihinde ne var ne yok bunları anlatıyormuş. Elin birilerini toparlamış, etmiş, uyuyanlar mı ararsın, bunun yanında ne dediği anlaşılmayan sözler mi anlarsın... Böyle bir durum. Biz de dedik ki biz, Şanlıurfa'da zihin devrimi yapacağız. Ve Şanlıurfa'da bir zihin devrimini yaptık ve açıkladık. Vizyon orada değil, vizyon Şanlıurfa'da. Ve yarına dair vizyonun kalemşörleri gençler, sizsiniz. Kendinize güvenin, inanın. Ve yarının programını da projesini de sizler hazırlayacaksınız, beraber hazırlayacağız. Bunu kimse inkar edemez. Peygamberler şehri burası."