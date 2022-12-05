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Korku dolu anlar: Ev kullanılamaz hale geldi! 3’ü çocuk 4 kişi ölümden döndü

Korku dolu anlar: Ev kullanılamaz hale geldi! 3’ü çocuk 4 kişi ölümden döndü

ZONGULDAK’ta iki katlı evin birinci katında meydana yangında 3’ü çocuk 4 kişi ölümden döndü.

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Edinilen bilgiye göre olay, Çınartepe Mahallesi Akaryakıt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ferdi Vurmaz’a ait iki katlı evin birinci katında elektrik kabloların biranda alev alması sonucunda yangın çıktı.

Yangını fark eden Ferdi Vurmaz ve 3 çocuğu hemen kendini dışarı attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ev kullanılamaz hale geldi.

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