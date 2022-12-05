BIST 4.963
DOLAR 18,64
EURO 19,64
ALTIN 1.077,38
HABER /  MAGAZİN

Ezgi Mola Altın Kelebek’e damga vurdu! Milletvekillerine seslendi, yasa çağrısı yaptı!

Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Ezgi Mola, sahnede yaptığı konuşma sırasında kadın cinayetleri için tüm milletvekillerine çağrı yaptı. "Tüm canlılar için eşit yaşam hakkının olduğu bir yasa çıkarılmasını diliyorum" diyen ünlü oyuncunun konuşması sosyal medyaya damga vurdu.

Abone ol

Netflix'te yayınlanan "Erşan Kuneri" dizisinde Cem Yılmaz'la birlikte başrol oynayan ve "Alev" karakterini canlandıran oyuncu Ezgi Mola, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Ezgi Mola, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmayla da dikkat çekti.

Mola ödül konuşmasında, İran’da Mahsa Amini’nin öldürülmesi üzerine başlayan eylemler sonrasında ahlak polisinin kaldırıldığını öğrenmekten mutlu olduğunu dile getirdi. “Onların yanında olduğumuzu buradan söylemek istiyorum” diyen Mola, “Ülkemizde her gün yaşanan kadın cinayetlerinin de son bulabilmesi için yasalarımızda yapılacak olan güzellikleri sabırsızlıkla görmek, duymak ve biz de bunu kutlayalım istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Neye inandığınız, ne düşündüğünüz umurumda değil”
Kadınlar ve tüm canlılar için TBMM’de yasa çıkarılmasını isteyen Ezgi Mola, şöyle konuştu:

“Bu güzel haberlerin hepsinin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. TBMM’deki, ne düşündüğünü gerçekten hiç önemsemiyorum, herhangi bir partideki tüm milletvekillerinin, aynı dilden, aynı yerde kalben durup, kadınlarımız için de çocuklarımız için de tüm canlılarımız için aslında, ağaçlarımız için de hayvanlarımız için de eşit yaşam hakkına sahip olduğumuzla ilgili bir yasa çıkarılmasını istiyorum. Bunu canı gönülden diliyorum. Geldik gidiyoruz. Neye inandığınız, ne düşündüğünüz umurumda değil, birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var, sizi çok seviyorum.”

Sosyal medyada gündem oldu
Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın, "TBMM’de, kimsenin görüşüyle ilgilenmiyorum; kadınlar için tüm canlılar için eşit yaşam hakkının olduğu bir yasa çıkarılmasını diliyorum." ifadeleri geceye damga vuruken sosyal medyada gündem oldu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Öğrenci evine tüfekle girip zorla kalmış! Uşak'ta cinsel saldırı şüphelisi çatışmada öldürüldü!
Öğrenci evine tüfekle girip zorla kalmış! Uşak'ta cinsel saldırı şüphelisi çatışmada öldürüldü!
Dinleme skandalında yeni gelişme! Miçotakis'in başı belada: Yeni isimler eklendi!
Dinleme skandalında yeni gelişme! Miçotakis'in başı belada: Yeni isimler eklendi!
Mbappe yıldızlaştı, Giroud tarihe geçti, Fransa çeyrek finale yükseldi
Mbappe yıldızlaştı, Giroud tarihe geçti, Fransa çeyrek finale yükseldi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'vizyon' eleştirisi: Vizyon orada değil, vizyon Şanlıurfa'da
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'vizyon' eleştirisi: Vizyon orada değil, vizyon Şanlıurfa'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararı duyurdu: Üniversite öğrencilerine formasyon müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararı duyurdu: Üniversite öğrencilerine formasyon müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'da net mesaj: "Kusura bakmayın, çantada keklik yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'da net mesaj: "Kusura bakmayın, çantada keklik yok"
BİM CEO'su Galip Aykaç istifa etti: Şok Marketler çağrı yapmıştı!
BİM CEO'su Galip Aykaç istifa etti: Şok Marketler çağrı yapmıştı!
Rusya'da 5 katlı binada patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'da 5 katlı binada patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Muharrem İnce 6'lı masayı topa tuttu! "Erdoğan'ı desteklemenin gizli yoludur bu"
Muharrem İnce 6'lı masayı topa tuttu! "Erdoğan'ı desteklemenin gizli yoludur bu"
Ankara'da vahşet! Yol kenarında ölü bulundu: Önce dövdüler sonra üstünden araba ile geçtiler!
Ankara'da vahşet! Yol kenarında ölü bulundu: Önce dövdüler sonra üstünden araba ile geçtiler!
İki kez uzatmaya gitti: Nefes kesen maçta Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i devirdi!
İki kez uzatmaya gitti: Nefes kesen maçta Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i devirdi!
Süper Lig'de flaş ayrılık! Kulüpten resmi açıklama geldi
Süper Lig'de flaş ayrılık! Kulüpten resmi açıklama geldi