Ezgi Mola Altın Kelebek’e damga vurdu! Milletvekillerine seslendi, yasa çağrısı yaptı!

Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Ezgi Mola, sahnede yaptığı konuşma sırasında kadın cinayetleri için tüm milletvekillerine çağrı yaptı. "Tüm canlılar için eşit yaşam hakkının olduğu bir yasa çıkarılmasını diliyorum" diyen ünlü oyuncunun konuşması sosyal medyaya damga vurdu.

Abone ol

Netflix'te yayınlanan "Erşan Kuneri" dizisinde Cem Yılmaz'la birlikte başrol oynayan ve "Alev" karakterini canlandıran oyuncu Ezgi Mola, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Ezgi Mola, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmayla da dikkat çekti.

Mola ödül konuşmasında, İran’da Mahsa Amini’nin öldürülmesi üzerine başlayan eylemler sonrasında ahlak polisinin kaldırıldığını öğrenmekten mutlu olduğunu dile getirdi. “Onların yanında olduğumuzu buradan söylemek istiyorum” diyen Mola, “Ülkemizde her gün yaşanan kadın cinayetlerinin de son bulabilmesi için yasalarımızda yapılacak olan güzellikleri sabırsızlıkla görmek, duymak ve biz de bunu kutlayalım istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Neye inandığınız, ne düşündüğünüz umurumda değil”

Kadınlar ve tüm canlılar için TBMM’de yasa çıkarılmasını isteyen Ezgi Mola, şöyle konuştu:

“Bu güzel haberlerin hepsinin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. TBMM’deki, ne düşündüğünü gerçekten hiç önemsemiyorum, herhangi bir partideki tüm milletvekillerinin, aynı dilden, aynı yerde kalben durup, kadınlarımız için de çocuklarımız için de tüm canlılarımız için aslında, ağaçlarımız için de hayvanlarımız için de eşit yaşam hakkına sahip olduğumuzla ilgili bir yasa çıkarılmasını istiyorum. Bunu canı gönülden diliyorum. Geldik gidiyoruz. Neye inandığınız, ne düşündüğünüz umurumda değil, birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var, sizi çok seviyorum.”

Sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın, "TBMM’de, kimsenin görüşüyle ilgilenmiyorum; kadınlar için tüm canlılar için eşit yaşam hakkının olduğu bir yasa çıkarılmasını diliyorum." ifadeleri geceye damga vuruken sosyal medyada gündem oldu.