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Dünya Kupası'nda erken final: İngiltere rahat kazandı, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu!

Dünya Kupası'nda erken final: İngiltere rahat kazandı, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu!

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Senegal'i 3-0 mağlup eden İngiltere çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

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İngiltere ile Senegal, Al Bayt Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı İngiltere 3-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri,  39. dakikada Henderson, 45+3. dakikada Kane ve 57. dakikada Saka kaydetti.

İngiltere, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

Kane, ilk golünü attı
İngiltere'nin grup maçlarında üç golün pasını veren Harry Kane, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Senegal'e attı.

Milli takım formasıyla Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonalarında toplam 11 gole ulaşan 29 yaşındaki futbolcu, bu alanda Gary Lineker'i geride bıraktı.

Tottenham'ın yıldızı Kane'in Dünya Kupası'nda 7, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 4 golü var.

Afrika takımlarına yine kaybetmedi
Dünya Kupası'nda Afrika takımlarıyla oynadığı maçların hiçbirini kaybetmeyen İngiltere, Senegal karşısından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Afrika takımlarına karşı 5 galibiyet, 3 beraberlik alan İngiltere; Tunus, Fas, Mısır, Cezayir, Kamerun ve Nijerya'nın ardından turnuvada ilk kez karşılaştığı Senegal'e de yenilmedi.

İngiltere: 3 - Senegal: 0

Stat: Al Bayt

Hakemler: Ivan Barton (El Salvador), David Moran (El Salvador), Kathryn Nesbitt (ABD)

İngiltere: Pickford, Walker, Stones (Dk. 76 Dier), Maguire, Shaw, Rice, Henderson (Dk. 82 Phillips), Bellingham (Dk. 76 Mount), Saka (Dk. 65 Rashford), Foden (Dk. 65 Grealish), Kane

Senegal: Edouard Mendy, Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs (Dk. 84 Ballo), Ciss (Dk. 46 Gueye), Nampalys Mendy, Diatta (Dk. 46 Pape Sarr), Iliman Ndiaye (Dk. 46 Dieng), Ismaila Sarr, Dia (Dk. 72 Diedhiou)

Goller: Dk. 38 Henderson, Dk. 45+3 Kane, Dk. 57 Saka (İngiltere)

Sarı kart: Dk. 76 Koulibaly (Senegal)

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