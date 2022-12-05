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Özge Ulusoy’un acı günü! Babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Özge Ulusoy’un acı günü! Babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Oyuncu ve manken Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy, Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

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Kaza saat 15.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya İlçesi, Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi.

Elif N. idaresindeki 06 DV 2053 plakalı otomobil, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye savrulan Ulusoy, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ulusoy akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ulusoy’un cenazesi yarın saat 11.00’de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevinde düzenlenecek olan töreninin ardından İstanbul’da toprağa verilecek.

Elif N.’nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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