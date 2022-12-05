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Eğlenceli videoların kahramanı 'Şakkadanak Necmettin' ırkçı çıktı! Ahmet Hakan fena yaptı...

Eğlenceli videoların kahramanı 'Şakkadanak Necmettin' ırkçı çıktı! Ahmet Hakan fena yaptı...

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında Prof. Dr. Özgür Demirtaş'la girdiği polemiğin ardından "Şakkadanak" olarak ünlenen Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, CHP'yi ve dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu'nu eleştireyim derken 'ırkçılık' yaptı. Ahmet Hakan, Batırel'i yerin dibine soktu...

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Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, ekonomi konusunda yaptığı çıkışından sonra şimdi de ırkçı paylaşımıyla tartışmaların odağında. Batırel, dünyada yazılarından en fazla alıntı yapılan ekonomist olarak bilinen Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu Ermeniliği üzerinden FETÖ'ye bağladı. Batırel'in skandal yorumuna Ahmet Hakan, 'Tadını kaçırdın Necmettin Bey' başlıkla yazısında yerin dibine soktu. İşte o yazı...

FETÖ’nün övdüğü Ermeni Daron Acemoğlu...

CHP’ye danışmanlık yapacağı duyurulan Daron Acemoğlu’nu eleştireceğim diye şöyle bir paylaşım yapmış Necmettin Batırel:
“Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü Ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış, kan çekmiştir.”

Ne kadar ayıp, ne kadar çirkin...

Ne kadar ayıp. Ne kadar ırkçı. Ne kadar ötekileştirici. Ne kadar çirkin.

Yıllar önce Özgür Demirtaş ile çıktığı Tarafsız Bölge’deki sözleri nedeniyle çok uzun bir süredir eğlenceli videoların kahramanı haline gelen Necmettin Batırel’i hep tebessümle anıyordum.

Ama bundan sonra kaşlarımı çatarak anımsayacağım kendisini.

Ne demek kan çekmiştir?
Yahu bu ülkede geçen sene Ermeni bir kaymakam atandı bir ilçeye. Batırel’in kafasıyla yapılmadı o devrim. Bambaşka bir kafayla yapıldı.
Markar Esayan diye AK Partili Ermeni bir milletvekili vardı. Genç yaşta hayatını kaybetti. Hâlâ AK Parti tarafından çok büyük bir özlemle ve saygıyla anılıyor.
Markar Esayan’ı özlemle anan AK Parti ve Necmettin Bey’in bu çirkin yaklaşımı... Asla uzlaşmaz.
Uzlaşmamalı.

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