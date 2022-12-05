Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'li Danışmanı Rifkin'e kaç para ödedi? Yıllık tutar dudak uçuklatır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'li ekonomist ve yazar Jeremy Rifkin'i danışman kadrosuna kattı. Rifkin de 3 Aralık toplantısında "Kılıçdaroğlu bu kadroyla Türkiye'yi dönüştürecek" dedi. CEvabı en çok merak edilen soru ise CHP'nin Rİfkin'e kaç para danışmanlık ücreti ödeyeceği sorusu oldu. İşte Rİfkin'e CHP'nin yıllık ödeyeceği para...

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CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkel’in danışmanı Jeremy Rifkin’i kendisine başdanışman yaptığını ilan edince bir heyecan dalgası oluştu. Ancak Rifkin'in 3 Aralık toplantısında yaptığı sunum hayal kırıklığı yarattı. Böyle olunca da Rifkin'e kaç para ödeneceği tartışılmaya başlandı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin Rifkin'e ödeyeceği parayı yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rifkin'in Almanya’da, ABD’de ve Çin’de ciddiye alınan bir isim oduğunu ancak İspanya ve Portekiz’de olumsuz bir üne sahip olduğunu belirten Abdulkadir Selvi, Rifkin'in her sunum için aldığı ücreti ve diğer masraflarını kalem kalem yazdı. İşte Rifkin'in CHP'den aldığı ve alacağı para...

Her sunum 20 bin dolar artı...

Rifkin, Kılıçdaroğlu’nun teklifini alınca heyecanlandığını söylemişti. Rifkin’in bu tür sunumlar için günlük ortalama 20 bin dolar ücret aldığı söyleniyor. Artı masraflar... Uçak, otel gibi harcamaların karşılanması gerekiyormuş.

Aylık 5 sunum yapsa 1 milyon dolar...

Kılıçdaroğlu ile ne kadara anlaştı, orasını bilemiyorum ama aylık 5 sunum yapsa yıllık 1 milyon dolara denk geliyor. Doğrusu Rifkin’i heyecanlandıracak bir ücret. Çünkü her ağzını açtığında kronometre işleyip para yazacak.

Kılıçdaroğlu, ticari sırrın arkasına gizlenmeden Rifkin’le ne kadarücret karşılığı anlaştığını açıklamalı. Çünkü ödeyeceği para kendi cebinden değil, CHP’nin kasasından çıkacak.

8- Rifkin’in şirketinin bir web sayfası var. Eğer banka hesabınızda yüklü bir miktarda dolarınız varsa siz de Jeremy Rifkin’e, “https://centerforneweconomics.org/people/jeremy-rifkin/” adresinden ulaşıp kendisiyle anlaşabilirsiniz.