Ekrem İmamoğlu'na 'aday mısınız?' diye soruldu! 'Allah bilir' cevabı verdi

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı aday adayları arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna "hayır" cevabı vermedi.. Verdiği cevaba da "Demek ki düşünüyor diyecekler ama..." eklemesi yapması dikkat çekti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte TÜYAP 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda vatandaşlarla sohbet edip, katıldığı söyleşide vatandaşların sorularını cevapladı. Stantları gezerek hem yazarlarla hem de fuarı gezen vatandaşla sohbet eden İmamoğlu, kendisinin kitap okuma konusunda arsız olduğunu söyledi.

'Demek ki düşünüyor' diyecekler ama....

Bir izleyicinin cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruna İmamoğlu şu yanıtı verdi: "Ben belediye başkanı seçildikten hemen sonra önemli bir yazar gelmişti, o da sormuştu ‘Böyle böyle gelecekte’ diye. Yani bizde de en güzel laftır, 'Allah bilir' deriz yani, değil mi? Öyle cevap verince 'Bak Allah bilir' dedi, 'demek ki düşünüyor' falan. Ya ‘Allah bilir’ dedim yani. Dolayısıyla sana da ‘Allah bilir kardeşim’ diyeceğim, ne diyeyim?"