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Doktor öğle arası kafayı çekip hasta muayene etti! Meslektaşı ihbar edince...

Doktor öğle arası kafayı çekip hasta muayene etti! Meslektaşı ihbar edince...

İSTANBUL'da doktor skandalı... Bir hastanede görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yurdaer Ö.'nün öğle aralarında gittiği restoranda alkol aldığı ve molanın ardından döndüğü hastanede hastalarını bu şekilde muayene ettiği iddia edildi. Başka bir doktorun ihbar ettiği doktor hakkında savcılık soruşturma başlattı...

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İstanbul'daki sarhoş doktor skandalı 1 Haziran'da ortaya çıktı. Bir hastanede görevli doktor arkadaşları ile birlikte öğlen arasına çıktı. Genç doktor gittiği restoranda aynı hastanede iç hastalıkları uzmanı olarak çalışan meslektaşının alkol aldığını gördü.

Sarhoş kafayla hasta baktı!

Meslektaşının izinli olduğunu düşünen doktor hastaneye geri döndüğünde Yurdaer Ö., isimli doktorun hastanede hasta muayene ettiğini görünce şoke oldu. Durumu hastane yetkililerine ihbar eden Doktor söz konusu meslektaşının mesai bitimi 16.30'a kadar hasta baktığını belirtirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu. Meslektaşı tarafından savcılığa yapılan suç duyurusunda yaşanan skandal olay şu şekilde anlatıldı; 

Hastalar da alkol aldığını fark etti

"1 Haziran tarihinde 11.30 - 13.30 saatleri arasında öğlen arasına çıktığımda aynı hastanede iç hastalıkları uzmanı Yurdaer Ö.'nün alkol aldığını gördüm. Meslektaşımın izinli olduğunu düşündüm ancak ara bitiminde hastanede hasta muayene ettiğini gördüm. Durumu araştırmam sırasında bir takım hastaların doktorun alkollü olduğunu bildiğini öğrendim."

Savcılık soruşturma başlattı

Doktor ifadesinin devamında bir kamu görevlisinin görevi başında alkol alarak hasta muayene etmesinde hem meslektaşı hem de bir vatandaş olarak rahatsızlık duyduğunu bu nedenle şikâyetçi olduğunu belirtti. Savcılık şikayet sonrası doktor Yurdaer Ç., hakkında soruşturma başlattı.

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