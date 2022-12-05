Ezgi Mola istedi Meral Akşener'den cevap geldi! Sevgili Ezgi Mola az kaldı...

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Altın Kelebek Ödülleri’nde töreninde sahneden milletvekillerine kadın cinayetleri için yasa çıkarılması çağrısı yaptı. Ezgi Mola'nın bu çağrısına ilk yanıt İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

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Altın Kelebek Ödülleri’nde "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Ezgi Mola, sahnede yaptığı konuşmada kadın cinayetleri için yasa çıkarılması çağrısında bulundu. İran'daki Ahlak Polisi uygulamasının akldırılacağının açıklanmasını hatırlatan Ezgi Mola'nın çağrısına ilk cevap İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi.

Yapılacak güzellikleri sabırsızlıkla bekliyorum

"Bugün güzel bir haber geldi İran'dan. 'Ahlak polisi' kavramının kaldırıldığı, artık olmayacağı söylendi. Ben de onların yanında olduğumuzu, buradan söylemek istiyorum. Ve aynı zamanda ülkemizde Her gün yaşanan kadın cinayetlerinin de son bulabilmesi için yasalarımızda yapılacak olan güzellikleri sabırsızlıkla görmek, duymak ve biz de bunu kutlayalım istiyorum."

Bir yasa çıkarılmasını istiyorum...

"Bu güzel haberlerin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. TBMM’deki, ne düşündüğünü gerçekten önemsemiyorum, herhangi bir partideki tüm milletvekillerinin aynı dilden, aynı yerde kalben durup kadınlarımız için de çocuklarımız için de tüm canlılar için aslında eşit yaşam hakkının olduğumuzla ilgili bir yasa çıkarılmasını istiyorum."

Ezgi'nin talebine asla duyarsız kalmayacağız

Twitter'dan Mola'nın sözlerini paylaşan Akşener, şunları yazdı: "Değerli Ezgi Mola'nın, içten ve haklı talebine asla duyarsız kalmayacağız. Eşit ve onurlu bir yaşamı tüm insanlarımız, tüm canlılarımız için mümkün kılacağız. Bugün muhalefet olarak verdiğimiz mücadelemizi, yarın da iktidar olarak kararlılıkla sürdüreceğiz. Az kaldı!"