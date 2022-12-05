Kalın terörle mücadelede dünyaya resti çekti! Kimseden izin istemeyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığına vurgu yaparak “Ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kaldığımızda izin istemeyiz, sadece müttefiklerimizle koordine ederiz.” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Al Jazeera İngilizce kanalında katıldığı programda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin İstanbul İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısına karşılık Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlediği hava saldırılarına değinen Kalın, havadan veya karadan bu teröristlerin peşinden gidileceğini söyledi. Kalın, İstanbul'daki terör saldırısının arkasında YPG/PYD'nin olduğuna dair ellerinde açık deliller olduğunu, bombayı yerleştiren teröriste yardım edenlerin de gözaltına alındığını anımsattı.

“İstanbul’daki saldırı PYD/YPG tarafından koordine edildi”

PKK terör örgütünün son yıllarda taktik değişikliğine gittiğini dile getiren Kalın, "Suriyeli Kürt denilen veya diğerleri yerine, bir çeşit kendilerini örtbas etmek için farklı milletten kişileri kullanıyorlar. (Bu saldırı) Açıkça PYD/YPG tarafından koordine edildi" diye konuştu.

Kalın, PKK'nın YPG'nin terör örgütleri olduğunu, bu örgütlere ait Suriye'nin kuzeyinde, doğusunda, batısında ya da Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki unsurların, noktaların Ankara için meşru hedef olduğunu vurguladı.

Burada Amerikalılar var bize saldıramazsınız, rejim güçleri burada, bize saldıramazsınız

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda PKK, PYD/YPG unsurlarını vurduğuna, ABD veya Rus güçlerini hedef almadığına işaret eden Kalın, "(ABD ve Rus güçlerine) Tabii bu unsurlardan uzak durmalarını söylüyoruz. PYD/YPG bir noktada ABD bayrağını, başka noktada da rejim bayrağını kendisini korumak için kullanıyor. 'Burada Amerikalılar var bize saldıramazsınız, rejim güçleri burada, bize saldıramazsınız'. Yakın zamanda, çok az olsa da geçmişte bunu bazen Ruslarla da yapıyorlardı. Bana göre bu durum PYD/YPG'nin ABD ile olan ittifakını Suriye'nin kuzeyindeki varlığını meşrulaştırmak için kullandığını gösteriyor." şeklinde konuştu.

"Ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kaldığımızda izin istemeyiz"

Rusya ve İran'ın Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yakıp yakmadığına ilişkin soruya Kalın, "Ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kaldığımızda izin istemeyiz, sadece müttefiklerimizle koordine ederiz." ifadesini kullandı.

Kalın, 2019'da ABD ile varılan mutabakat doğrultusunda Washington yönetiminin PYD/YPG unsularını Türkiye sınırından 30 kilometre uzağa uzaklaştırması gerektiğinin ancak bu anlaşmanın ihlal edildiğinin altını çizdi.

"PYD/YPG deaş tutuklularını siyasi rehine olarak kullanıyor"

PYD/YPG'den Türkiye'nin kara operasyonu başlatması halinde Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ terör örgütü mensubu tutukluların tutulmasını garanti edemeyeceği yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kalın, "Bu, PYD/YPG'nin müzakereler için, ABD'li ve Avrupalılardan daha fazla destek, askeri, siyasi, basın desteği almak için DEAŞ tutuklularını siyasi rehine olarak kullandığını gösteriyor." dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye'deki rejim lideri Beşşar Esed arasında görüşme olup olmayacağını, olacaksa ne zaman olacağını bilmediğini belirtti.

Sahada birçok şeyin yapıldığının görülmesi gerektiğini ifade eden Kalın, bunlardan birinin de Esed rejiminin Suriye'de PKK, PYD/YPG ve diğer elementlere karşı açık bir duruş sergileyip sergilemeyeceği olduğuna dikkati çekti.

Kalın, ABD, Avrupa ve birçok Arap ülkesi başta olmak üzere neredeyse tüm dünyanın unuttuğu bir dönemde Ankara'nın meşru Suriye muhalefetini unutmadığına ve desteklemeye devam edeceğine vurgu yaptı.