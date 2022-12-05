Motorine indirim! 1 lira 16 kuruş zam, 69 kuruş indirim işte güncel fiyatlar...

Geçen hafta 1 lira 16 kuruş zam gelen motorine bu gece yarısı (6 Aralık 20922) 69 kuruşluk indirim geliyor...

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Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında da her geçen gün değişkenliğe sebep oluyor. 3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geldi ve fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren ise motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelecek.

Güncel ve indirimli akaryakıt fiyatları

İSTANBUL

İstanbul'da motorin fiyatları güncel olarak 23 lira 68 kuruşa satılıyor. Gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak indirim ile birlikte İstanbul'da motorin satış fiyatı 23 lira 02 kuruş seviyelerine gerileyecek.

ANKARA

Ankara'da ise motorin fiyatları güncel olarak 23 lira 80 kuruşa satılıyor. Gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak indirim ile birlikte Ankara'da motorin litre satış fiyatı 23 lira 14 kuruş seviyelerine gerileyecek.

İZMİR

İzmir'de de motorin fiyatları güncel olarak 23 lira 86 kuruşa satılıyor. Gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak indirim ile birlikte İzmir'de motorin litre satış fiyatı 23 lira 20 kuruş seviyelerine gerileyecek.