Terör örgütü YPG ile ABD'den Türkiye'yi kızdıracak adım

Amerikan askerleri Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü YPG İLE ara verilen ortak devriyelere yeniden başladı.

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AP'nin haberine göre Hasake vilayetindeki ABD üssünden 4 Amerikan ve 1 Suriye Demokratik Güçleri'ne ait zırhlı aracın birlikte çıktığı görüldü.

Devriye'nin Irak sınırı yakınlarındaki bir diğer Amerikan üssüne doğru hareket ettiği bildirildi.

Devriyelere ara verildiğini açıklamıştı

Terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani olarak da bilinen Mazlum Abdi, ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'le mücadele kapsamında yürüttüğü ortak devriyelere Türkiye'nin hava saldırıları nedeniyle ara verildiğini açıklamıştı.

Amerikalı yetkililer cumartesi günü yeniden başlayan devriyelerin IŞİD militanlarının tespiti için yapılmadığını IŞİD'li esirlerin tutulduğu hapishaneler ve bağlantılı ailelerin tutulduğu kampların etrafıyla sınırlı olduğunu duyurdu.

Türkiye 13 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen bombalı saldırıya misilleme olarak Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde saldırıdan sorumlu tuttuğu YPG'ye yönelik yoğun bir hava harekatı düzenlemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her an kara harekatı da yapılabileceğini söylemişti.