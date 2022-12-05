BIST 4.963
DOLAR 18,63
EURO 19,70
ALTIN 1.082,31
HABER /  GÜNCEL

Kökünü Kurtma Operasyonu başladı! 269 kişi gözaltında

Kökünü Kurtma Operasyonu başladı! 269 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli’de gerçekleştirilen Kökünü Kurtma Operasyonu'na ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli’de gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. Soylu, operasyon kapsamında Kocaeli'de 93, Sakarya'da 176 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar 20 operasyon yaptıklarını, Sakarya ve Kocaeli'de 21'inci ve 22'nci operasyonu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Kökünü Kurutma Operasyonu" için sabah Sakarya'da olduklarını şimdi de Kocaeli'ye geldiklerini aktaran Soylu, sabah 04.30 gibi Kocaeli'de operasyona başlandığını belirtti.

Saat 05.30 sıralarında da Sakarya'daki ekibin operasyona çıktığına işaret eden Soylu, şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 aylık projeli çalışma sonucunda gerçekleştirilen bir operasyon olarak, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcılarıyla, torbacılarla, bunları çekip çeviren organize suç liderlerine yapılan mücadele ile ilgili bu sabah yine hem Sakarya'da hem Kocaeli'de başarılı bir operasyon gerçekleşti. 3 aylık bir projeli çalışma bu. Kocaeli merkezli 111 ve Sakarya merkezli 196 olmak üzere toplamda 307 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanması başta olmak üzere gerçekleşen operasyonda 2 ilde yaklaşık 2 bin 67 arkadaşımız, kahraman polisimiz, aynı zamanda 3 deniz liman botu, 2 helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımlarıyla eş zamanlı gerçekleşti. 307 hedeften 269'u şu ana kadar gözaltına alındı."

ÖNCEKİ HABERLER
Motorine indirim! 1 lira 16 kuruş zam, 69 kuruş indirim işte güncel fiyatlar...
Motorine indirim! 1 lira 16 kuruş zam, 69 kuruş indirim işte güncel fiyatlar...
Terör örgütü YPG ile ABD'den Türkiye'yi kızdıracak adım
Terör örgütü YPG ile ABD'den Türkiye'yi kızdıracak adım
Öğrencilerinin evine kar maskesi ile girip zorla.... Cinsel saldırıdan aranıyordu
Öğrencilerinin evine kar maskesi ile girip zorla.... Cinsel saldırıdan aranıyordu
Evine silahlı saldırgan giren İngiliz futbolcu Raheem Sterling Londra'ya döndü
Evine silahlı saldırgan giren İngiliz futbolcu Raheem Sterling Londra'ya döndü
Ankara'da vahşet! Genç kadını önce dövüp sonra üzerinden araba ile geçerek öldürdüler
Ankara'da vahşet! Genç kadını önce dövüp sonra üzerinden araba ile geçerek öldürdüler
Ezgi Mola istedi Meral Akşener'den cevap geldi! Sevgili Ezgi Mola az kaldı...
Ezgi Mola istedi Meral Akşener'den cevap geldi! Sevgili Ezgi Mola az kaldı...
Eğlenceli videoların kahramanı 'Şakkadanak Necmettin' ırkçı çıktı! Ahmet Hakan fena yaptı...
Eğlenceli videoların kahramanı 'Şakkadanak Necmettin' ırkçı çıktı! Ahmet Hakan fena yaptı...
Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'li Danışmanı Rifkin'e kaç para ödedi? Yıllık tutar dudak uçuklatır
Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'li Danışmanı Rifkin'e kaç para ödedi? Yıllık tutar dudak uçuklatır
Doktor öğle arası kafayı çekip hasta muayene etti! Meslektaşı ihbar edince...
Doktor öğle arası kafayı çekip hasta muayene etti! Meslektaşı ihbar edince...
Ekrem İmamoğlu'na 'aday mısınız?' diye soruldu! 'Allah bilir' cevabı verdi
Ekrem İmamoğlu'na 'aday mısınız?' diye soruldu! 'Allah bilir' cevabı verdi
Erdoğan'dan flaş Dünya Kupası yorumu: "Almanlar fena gitti, farklı şeylerle oyalandılar"
Erdoğan'dan flaş Dünya Kupası yorumu: "Almanlar fena gitti, farklı şeylerle oyalandılar"
Korku dolu anlar: Ev kullanılamaz hale geldi! 3’ü çocuk 4 kişi ölümden döndü
Korku dolu anlar: Ev kullanılamaz hale geldi! 3’ü çocuk 4 kişi ölümden döndü