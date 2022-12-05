Kasım enflasyonu düşük çıktı emekli ve memur maaş zamları da düştü! İşte polis, imam, hemşire, emekli zamlı maaşlar
TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece milyonlarca memur ve emeklinin Ocak 20/23'te alacağı 5 aylık zam oranı kesinleşti. Enflasyon artışındaki düşüş nedeniyle zamlı maaşlar da düştü. İşte kesinleşen 5 aylık oranlara göre enflasyon farkı ile emekli ve memur Ocak zammı... En düşük emekli ve memur maaşı kaç lira oldu?
Emekli ve memur zammını direkt olarak etkili olacak Kasım 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek ancak ilk 4 aydaki artışa göre enflasyonla birlikte zam beklentisi de düştü. Ocak ayı memur ve emekli maaş zamlarının kesin belli olması için sadece Aralık ayı enflasyon verisi bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranını Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88, yıllık bazda ise yüzde 84,39 olarak açıkladı. Böylece Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.
Uzmanların yaptığı hesaplamalara göre, 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 oldu.
Yılda iki kez zam geliyor
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.