Kasım enflasyonu düşük çıktı emekli ve memur maaş zamları da düştü! İşte polis, imam, hemşire, emekli zamlı maaşlar

Emekli ve memur zammını direkt olarak etkili olacak Kasım 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek ancak ilk 4 aydaki artışa göre enflasyonla birlikte zam beklentisi de düştü. Ocak ayı memur ve emekli maaş zamlarının kesin belli olması için sadece Aralık ayı enflasyon verisi bekleniyor.