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MİT'te Suriye'de operasyon! YPG'nin sözde eyalet sorumlusu Siham Mislih öldürüldü

MİT'te Suriye'de operasyon! YPG'nin sözde eyalet sorumlusu Siham Mislih öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesi operasyonlarına yenisini ekledi. Terör örgütü YPG'nin sözde yönetim kadrosundan bir ismin daha üzeri çizildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli Türk güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerini organize eden terörist Mislih'in, sabotaj eylemlerine katıldığı belirlendi.

Terör eylemlerini azmettirdiği tespit edilen terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Mislih'i takibe alan MİT, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirdi.

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