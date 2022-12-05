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Kara aldırış etmeden Elevit Yaylası'nda buz gibi suda yüzdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kara aldırış etmeden Elevit Yaylası'nda buz gibi suda yüzdü

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinin bin 800 rakımdaki Elevit Yaylası'na giden şahıs buz gibi dere suyuna girdi.

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Rize'de yaşayan Hasan Önder, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği 'karda yüzme' etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.

Çamlıhemşin ilçesi bin 800 rakımdaki Elevit Yaylası'na çıkan Önder, her yıl olduğu gibi bu yılda kar ve soğuğa aldırmadan adeta buz tutan dereye girerek yüzdü.

Önder geçtiğimiz Şubat ayında 7.'si gerçekleşen 'Kış Yüzme Şenlikleri' etkinliğine öncülük etmiş ve kara aldırış etmeden Fırtına Deresi'nin buz gibi suyuna girmişti.

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