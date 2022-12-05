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İstanbul'da Tramvay İETT otobüsü ile çarpıştı deprem oluyor sandılar o anın videosu korkunç

İstanbul'da Tramvay İETT otobüsü ile çarpıştı deprem oluyor sandılar o anın videosu korkunç

İSTANBUL Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. İstanbul'daki korkunç kaza Alibeyköy tramvay durağı yakınında meydana geldi. İETT otobüsü tramvay yolundan geçmeye çalışırken kaza meydana geldi. Tramvay ile otobüsün çarpışma anının video görüntüleri ise ürküttü.

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İSTANBUL Alibeyköy'den gelen son dakika haber yürekleri ağıza getirdi. Kaza, saat 09.15 sıralarında Alibeyköy'de meydana geldi. Alibeyköy'de içinde yolcuların bulunduğu 34 TP 7116 plakalı İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken kaza oldu. İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İETT otobüsü sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4'ü ağır 19 yaralı

Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralanırken, otobüste sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anının videosu ortaya çıktı. 

İstanbul kaza anı videosu

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde İETT otobüsünün tramvay yoluna girdikten sonra kazanın meydana geldiği görülüyor. Çarpışmanın etkisiyle otobüsün sürüklendiği ve büyük hasar aldığı da görüntülere yansıyor. Kaza anında otopark kulübesinde olan bir kişi de son anda kurtuluyor. 

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Deprem oluyor sandık"

Otopark görevlisi Selahattin Şahin, basın mensuplarına, tramvayın otobüsü ortadan ikiye böldüğünü gördüğünü söyledi. Kaza sırasında kulübede olduklarını ve kendi canlarını zor kurtardıklarını ifade eden Şahin, "Biz kulübeden zor çıktık. Allah bizi korudu." diye konuştu. Görgü tanıklarından Melih Kartal ise çalışırken bir anda büyük bir ses geldiğini söyledi. 

Deprem oluyor korkusuyla dışarı çıktıklarını ifade eden Kartal, "Geldiğimizde tramvay tam körük noktasından otobüse çarpıtmıştı. Yaralılar vardı. Hemen acil olarak ambulans ve itfaiyeyi aradık. Her iki araçta da yolcular vardı. Tramvay şoförü de yaralıydı." dedi.

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