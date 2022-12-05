BIST 4.900
DOLAR 18,64
EURO 19,66
ALTIN 1.077,97
HABER /  DÜNYA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'indirilmeli' dedi 1 varil Rus petrolüne değer biçti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'indirilmeli' dedi 1 varil Rus petrolüne değer biçti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bir varil Rus petrolünün fiyatının 30 dolara kadar indirilmesi gerektiğini ifade etti.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşta en ağır çatışmaların Donetsk bölgesindeki Bahmut ve Soledar şehirlerinde yaşandığını duyurdu.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslendi.

Son dönemde Donetsk bölgesindeki Bahmut ve Soledar şehirlerinde yaşanan çatışmaları "en sıcak" olarak değerlendiren Zelenskiy, şunları söyledi:

"Donetsk bölgesinde, Bahmut, Soledar (buralardaki durum), daha önce olduğu gibi şimdi de en sıcak, en acı verici. Çocuklarımıza (Ukraynalı askerlere) bu yönde yardımcı olmak için her şeyi yapıyoruz. Savunmayı orada tutan kahramanlarımız, oradaki herkes en büyük teşekkürü hak ediyor."

Zelenskiy, Avrupa Birliği ülkelerinin 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaştıklarını hatırlatarak, bu fiyatın daha da aşağı inmesi gerektiğini kaydetti.

Bir varil Rus petrolünün fiyatının 30 dolara kadar indirilmesi gerektiğini savunan Zelenskiy, dün verilen karardan memnun kalmadıklarını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB), G7 ülkeleri ve Avustralya, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Satış işlemleri sil baştan değişti! Yeni dönem başladı uygulamaya geçiyor
Satış işlemleri sil baştan değişti! Yeni dönem başladı uygulamaya geçiyor
Kasım ayı enflasyonu belli oldu! Memur ve emekli zamları için...
Kasım ayı enflasyonu belli oldu! Memur ve emekli zamları için...
Gelir İdaresi Başkanlığı 71 sözleşmeli personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 71 sözleşmeli personel alacak
Kara aldırış etmeden Elevit Yaylası'nda buz gibi suda yüzdü
Kara aldırış etmeden Elevit Yaylası'nda buz gibi suda yüzdü
MİT'te Suriye'de operasyon! YPG'nin sözde eyalet sorumlusu Siham Mislih öldürüldü
MİT'te Suriye'de operasyon! YPG'nin sözde eyalet sorumlusu Siham Mislih öldürüldü
BİM CEO'su Galip Aykaç istifa etti: Şok Marketler çağrı yapmıştı!
BİM CEO'su Galip Aykaç istifa etti: Şok Marketler çağrı yapmıştı!
Gabar Dağı'nda petrol rezervi bulundu milyar dolarlar konuşuluyor resmi açıklamayı Erdoğan yapacak
Gabar Dağı'nda petrol rezervi bulundu milyar dolarlar konuşuluyor resmi açıklamayı Erdoğan yapacak
Kalın terörle mücadelede dünyaya resti çekti! Kimseden izin istemeyiz
Kalın terörle mücadelede dünyaya resti çekti! Kimseden izin istemeyiz
Kökünü Kurtma Operasyonu başladı! 269 kişi gözaltında
Kökünü Kurtma Operasyonu başladı! 269 kişi gözaltında
Motorine indirim! 1 lira 16 kuruş zam, 69 kuruş indirim işte güncel fiyatlar...
Motorine indirim! 1 lira 16 kuruş zam, 69 kuruş indirim işte güncel fiyatlar...
Terör örgütü YPG ile ABD'den Türkiye'yi kızdıracak adım
Terör örgütü YPG ile ABD'den Türkiye'yi kızdıracak adım
Öğrencilerinin evine kar maskesi ile girip zorla.... Cinsel saldırıdan aranıyordu
Öğrencilerinin evine kar maskesi ile girip zorla.... Cinsel saldırıdan aranıyordu