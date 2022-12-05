Cinci hoca kepazeliği! İçine cin girmiş, cinsel ilişkiye girmemiz lazım! Konuşursan aileni öldürürüm..

ANKARA'da sözde hoca, psikolojik sorunları bulunan 19 yaşındaki kızı ve ailesini içine cin girmiş diyerek kandırdı. Genç kıza kendisiyle ilişkiye girmesi halinde cinlerin çıkacağını, aksi halde delireceğini söyleyerek defalarca ilişkiye girdi. Aileden de dua okuma karşılığında 20 bin TL para alan 57 yaşındaki Murat Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki epilepsi hastası M.Y. psikolojik sorunları nedeniyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri servisinde tedavi görmeye başladı. Sabah'ın haberine göre, bu sırada M.Y.'nin babası N.Y., tedaviden bir sonuç alamadıklarını düşünerek bir akrabaları aracılığıyla sözde hoca Murat Y. ile tanıştı.

30 yıldır böylelerini tedavi ediyorum

İddiaya göre Murat Y. M.Y.'nin evine gittiği sırada ailesine, cinlerin musallat olduğunu, 30 yıldır bu işi yaptığını ve kızlarını tedavi edebileceğini söyledi. Ailenin ikna olması üzerine eve gelip giden Murat Y., her seferinde M.Y. ile yalnız kalması gerektiğini okuma yapacağını söyleyerek aileyi dışarı çıkardı.

Aileden 20 bin lira para aldı

Kızlarının okuduğu dualarla düzeleceğini söyleyen Murat Y., farklı farklı zamanlarda 20 bin TL para aldı. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan M.Y., ailesine Murat Y.'nin kendisini istismar ettiğini, bu durumu söylediği takdirde anne babasını öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Sakın sesini çıkarma içindeki cinlerin çıkması lazım

Şikayetçi olan M.Y., Murat Y.'nin 'Benim üstün güçlerim var, cinlerim var. Senin içindeki cinleri çıkarabilirim. Sakın sesini çıkarma, içindeki bu cinlerin çıkması için benimle cinsel ilişkiye girmen gerek aksi halde delirirsin. Kendine ve ailene zarar verirsin' dediğini ifade etti.

Karşı gelirsen seni ve aileni öldürürüm

M.Y., ifadesinde, "Murat Y. bu şekilde benimle 4-5 defa ilişkiye girdi. Cinsel birliktelik öncesinde cebindeki bıçağı çıkararak 'bana karşı gelirsen aileni öldürürüm, seni de öldürürüm. Bizim yaşadıklarımızı anlamasınlar diye ailene karşı iyi görüneceksin, ailenin bilgisi olursa da inkar et' dedi.

Benimle görüşme talepleri devam etti. Tüm bunlara dayanamayarak şikayetçi oldum" dedi.

Sapık cinci hoca kendini nasıl savundu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Y., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Murat Y., M.Y.'ye dua okuduğunu, sadece iyileşmesi için göbeğine ten üzerinden dokunarak okuma yaptığını söyledi.

En az 21 yıl hapis cezası verilsin

Savcılık tarafından Murat Y. hakkında M.Y.'ya karşı 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21 yıldan az olmamak şartıyla, baba N.Y.'ye karşı ise 'Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.