Hatay Belediye Başkanı 'Ben korkuyorum' diyerek Suriyeli seçmen sayısını açıkladı

HATAYy Belediye Başkan Lütfü Savaş'ın kentteki Suriyeli sayısındaki artışla ilgili endişesi ürküttü. Lütfü Savaş'ın dediğine göre 2019 yılına göre Suriyeli seçmen yüzde 85, Türk seçmen yüzde 5 arttı. Hatay'daki gayri resmi Suriyeli sayısı ise resmi rakamın iki katına ulaştı. Lütfü Savaş "ben korkuyorum" dedi.

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HATAY'da Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamlarına göre 433 bin Suriyeli bulunuyor. Yine resmi rakamlara göre ise Türkiye genelinde 3.5 milyon Suriyeli var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentteki Suriyeli sayısının açıklanın en az 2 katı olduğunu öne sürdü. Lütfü Savaş şunları söyledi:

-"Üç dönemdir büyükşehir belediye başkanlığı yapıyorum. Bir şehirde insan sayısını ölçmek sadece kapı kapı dolaşıp, evde kaç kişi var demekten ziyade şöyle bakıyoruz. Ürettiği çöpe bakarız. Kişi başına üretilen çöp bellidir. Ürettiği atık suya bakarız, kirli suya bakarız. Bir de tükettiği, bizim vermiş olduğumuz içme ve kullanma suyuna bakarız. Buna baktığınız zaman çok daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Hatay’daki Suriyeli sayısını açıklananın en az iki katı gibi düşünebilirsiniz.

Suriyeli seçmen sayısı rekor oranda arttı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın T24'ten Eray Görgülü'yü verdiği röportajdaki en çarpıcı kısım ise Suriyeli seçmen sayısındaki artış oldu. Lütfü Savaş'ın verdiği rakamlara göre Suriyeli seçmen sayısının 2019 yılına oranla yüzde 85 oranında artarken Türk seçmen sayısındaki artış sadece yüzde 5 oldu.

Seçime kadar 30 bin olur

"Bu Türkiye için de Hatay için de bir risktir" diyen Lütfü Savaş şu bilgileri paylaştı:

-Sayın İçişleri Bakanımız 120 bin civarında Suriyeli seçmen olduğunu ifade ediyor Türkiye'de. Hatay'da şu anda 24 binin üzerinde seçmen var. 2019’da 13 bindi. Oranladığınız zaman bizim seçmen sayısı yüzde 5 artmış ama Suriye’den gelen kardeşlerimizin seçmen sayısı yüzde 85 oranında artmış. Daha seçime ulaşmadan 13 bin seçmen 24 binin üzerinde. Bu demektir ki seçime kadar 30 bin kişi olacak.

Ben korkuyorum

-İktidarın bu konuda bir kaygı duyduğunu görmedim. Ama ben duyuyorum. Gelecek adına hem terör hem de sosyal barış ve ekonomi boyutunda, kaygı verecek seviyeye gelmesi boyutunda ben korkuyorum. AB destek veriyor, BM destek veriyor ama bu işin taşıma suyla dönecek hali yok. Çocuklar sağlıklı bir rehabilitasyon ve eğitim almadığı zaman birçok sıkıntı yaşayabiliriz. Yaşamadıysak Hatay halkının empati, sempati, sevgi bağlarının güçlü olmasından, bizim orada barış adına attığımız adımlardan dolayı bugüne kadar problem yaşamıyoruz. Ama bundan sonra problem yaşanmayacak diye bir şey yok.