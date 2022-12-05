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11 aylık kızını boğarak öldürdü sonra da parçalara ayırdı! Cezaevinden izinli çıkmış

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11 aylık kızını boğarak öldürdü sonra da parçalara ayırdı! Cezaevinden izinli çıkmış

ABD cani baba vahşetini konuşuyor. Henüz 11 aylık kızını boğarak öldürüp cansız bedenini parçalayan ‘baba’ Christopher Francisquini, günlerce kaçtıktan sonra yakalandı...

11 aylık kızını boğarak öldürdü sonra da parçalara ayırdı! Cezaevinden izinli çıkmış

ABD'de 31 yaşındaki bir babanın henüz 11 aylık olan kızını öldürüp cansız bedenini parçalaması ülkeyi şoke etti. Cani adamın cezaevinden izinli çıkıp, küçük kızını katlettiği belirlendi. 20 bin dolar ödülle aranan cani baba günler süren takibin ardından otobüs durağında kıstırıldı ve yakalandı... 

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11 aylık kızını boğarak öldürdü sonra da parçalara ayırdı! Cezaevinden izinli çıkmış

Christopher Francisquini, iki hafta kaçtıktan sonra sonunda yakayı ele vererek cuma günü tutuklandı.

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11 aylık kızını boğarak öldürdü sonra da parçalara ayırdı! Cezaevinden izinli çıkmış

18 Kasım'da Connecticut'taki evinde 11 aylık kızı Camilla'yı vahşice öldürmekle suçlanan cani baba, bir otobüs durağında kendisini gören bir vatandaşın ihbarı üzerine yakalandı.

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11 aylık kızını boğarak öldürdü sonra da parçalara ayırdı! Cezaevinden izinli çıkmış

Önce boğdu sonra bıçakla parçaladı

Francisquini'nin kızını önce boğduğu, daha sonra bıçakla cansız bedenini parçalayıp evden kaçtığı belirtiliyor.

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