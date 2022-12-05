11 aylık kızını boğarak öldürdü sonra da parçalara ayırdı! Cezaevinden izinli çıkmış

ABD'de 31 yaşındaki bir babanın henüz 11 aylık olan kızını öldürüp cansız bedenini parçalaması ülkeyi şoke etti. Cani adamın cezaevinden izinli çıkıp, küçük kızını katlettiği belirlendi. 20 bin dolar ödülle aranan cani baba günler süren takibin ardından otobüs durağında kıstırıldı ve yakalandı...