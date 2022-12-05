11 aylık kızını boğarak öldürdü sonra da parçalara ayırdı! Cezaevinden izinli çıkmış
ABD cani baba vahşetini konuşuyor. Henüz 11 aylık kızını boğarak öldürüp cansız bedenini parçalayan ‘baba’ Christopher Francisquini, günlerce kaçtıktan sonra yakalandı...
ABD'de 31 yaşındaki bir babanın henüz 11 aylık olan kızını öldürüp cansız bedenini parçalaması ülkeyi şoke etti. Cani adamın cezaevinden izinli çıkıp, küçük kızını katlettiği belirlendi. 20 bin dolar ödülle aranan cani baba günler süren takibin ardından otobüs durağında kıstırıldı ve yakalandı...
Christopher Francisquini, iki hafta kaçtıktan sonra sonunda yakayı ele vererek cuma günü tutuklandı.
18 Kasım'da Connecticut'taki evinde 11 aylık kızı Camilla'yı vahşice öldürmekle suçlanan cani baba, bir otobüs durağında kendisini gören bir vatandaşın ihbarı üzerine yakalandı.
Önce boğdu sonra bıçakla parçaladı
Francisquini'nin kızını önce boğduğu, daha sonra bıçakla cansız bedenini parçalayıp evden kaçtığı belirtiliyor.