Küresel piyasalara Çin desteği Emtia fiyatları Çin'in gevşemesiyle yükseldi.

Çin’de zorunlu Kovid-19 testi uygulamalarının gevşetildiği bölgelerin sayısı artıyor. Çin'in bu adımı riskli varlıkları desteklerken, dolar üzerindeki baskıyı artırdı. Emtia fiyatları ise Çin'in gevşemesiyle yükseldi.

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Çin’de Kovid-19 test uygulamalarının gevşetilmesinin ardından Asya Borsaları ve emtia fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yükseliyor. Özellikle de hammadde üreticileri ile enerji ihraç eden ülkelerin para birimlerinde değer kazançları etkili oldu.

MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1'i aşan yükselişle Ağustos'tan bu yana en yüksek kapanış seviyesine yaklaşırken, teknik bir boğa piyasasının da sınırında. Hong Kong Hang Seng ve Çin CSI 300 de artıda. Hang Seng Çin Endeksi bir ara günlük bazda yüzde 4 oranında artış kaydetti.

Offshore yuan değer kazanırken, USD/CNH eylül ayından bu yana ilk kez 7 seviyesinin altına geriledi. Japon Nikkei ise yatay seyrediyor.

ABD’de Cuma günü açıklanan beklenti üzeri tarım dışı istihdam verisinin ardından haftanın son işlem gününü sınırlı kayıplarla tamamlayan S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri bu sabah vadeli işlemlerde düşmeye devam ediyor.

Cuma günü 4 baz puan yükselen ABD 2 yıllık tahvil getirisi bu sabah itibarıyla 4 baz puan daha artarak yüzde 4,31 seviyesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi de 5 baz puan yükselişle yüzde 3,54’e yakın.

Bloomberg Dolar Endeksi geçen hafta boyunca toplamda yüzde 1,3 düşüş kaydettikten sonra, bu sabah yüzde 0,4 kayıpla zayıf görünümünü sürdürüyor.