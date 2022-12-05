EYT’liler BES’ten de emekli olacak mı? Çifte emeklilik bekleyenler! SGK uzmanı Noyan Doğan duyurdu

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, okurların ‘EYT’den emekli olan BES’ten de emekli olabilecek mi?’ sorusunu yanıtladı. Doğan, bu sistemde bulunanların 56 yaşını beklemek zorunda olduklarını yazdı.

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EYT'den emekli olacakların bir kısmı aynı zamanda BES sisteminde bulunuyor. Bugün 6.7 milyona yakın çalışan BES’te. EYT’den emekli olacak 2 milyonun bir kısmı bireysel emeklilik sisteminde olanlar.

Hal böyle olunca da, bu kişiler, ‘EYT’den emekli olacağım, BES’ten de emekli olacak mıyım?’ diye merak ediyor.

"56 yaşını doldurmanız gerekiyor"

Hürriyet yazarı Noyan Doğan merak edilen soruya bugünkü yazısında yanıt böyle verdi:

"Öyle ki, kimi okuyucular, EYT’den emekli olup da işyerleri ile ilişkileri kesileceği için BES’ten de emekli olacakları konusunda çok eminler. Maalesef öyle değil.

"En az 10 yıl sistemde kalmanız gerekiyor"

Sosyal güvenlik sisteminden emekli olunca BES’ten de emekli olunmuyor. Otomatik katılım sisteminden emekli olmanın şartı belli; sisteme ilk giriş tarihinizden itibaren en az 10 yıl sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız gerekiyor.

Çalışan, istediği zaman kendi birikimlerini alıp sistemden çıkabilir, ancak otomatik BES’te devletin yatırdığı katkıları alabilmenin sınırları var. Sistemde en az 3 yıl kalanlar devlet katkısının yüzde 15’ini, 6 yıl kalanlar yüzde 35’ini alabiliyor.

Sistemde en az 10 yıl kalanlar ise devlet katkısının yüzde 60’ını hakkediyor. 56 yaşını dolduranlar devlet katkısının tamamını alıp otomatik BES’ten emekli olabiliyor."