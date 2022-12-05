Binlerce kişi cevap arıyor! Prim borcu olan EYT'li nasıl emekli olacak?

Prim borcu olan Bağ-Kur'lular

Emeklilik dilekçesi verenlerden 4B (BAĞ-KUR) kapsamında hizmet olarak değerlendirilen süreler dahil olmak üzere prim ödeme yükümlüsü kendisi olup dilekçe verdiği tarih itibarıyla prim borcu bulunanlara, borcu ödeyinceye kadar emekli aylığı bağlanmayacak. Bu kişilerin emeklilik dilekçesi, borcu ödedikleri tarihte geçerli sayılacak ve emekli aylığı, borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılacak.