Binlerce kişi cevap arıyor! Prim borcu olan EYT'li nasıl emekli olacak?
Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş EYT düzenlemesinden gelen haberlere kilitlendi. Meclis'te görüşülmeye başlayan EYT'lilerin durumu yılbaşı gelmeden çözülecek. Peki prim borcu olan EYT'liler nasıl emekli olacak?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme yasalaştığında, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlamış olanlardan koşulları yerine getirenlere emekli aylığı bağlanacak. Kendi sigortalılığı dolayısıyla BAĞ-KUR veya genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunanlar, borç ödeninceye kadar emekli olamayacaklar. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, prim borcu bulunan EYT’lilere ilişkin merak edilenleri yazdı
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme aralık ayında yasalaşırsa ocak ayında dilekçeyi verenlerin emekli aylığı 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere bağlanacak. Düzenleme ocak ayının ortalarında bir tarihte yürürlüğe girdiğinde de EYT’liler için sonuç değişmeyecek
Peki prim borcu bulunan EYT’liler ne yapacak?
Emekli aylığı bağlanabilmesi için dilekçe verildiği tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primleri dahil, kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin borç bulunmaması gerekir. Peki prim borcu bulunan EYT’liler ne yapacak?
Prim borcu olan Bağ-Kur'lular
Emeklilik dilekçesi verenlerden 4B (BAĞ-KUR) kapsamında hizmet olarak değerlendirilen süreler dahil olmak üzere prim ödeme yükümlüsü kendisi olup dilekçe verdiği tarih itibarıyla prim borcu bulunanlara, borcu ödeyinceye kadar emekli aylığı bağlanmayacak. Bu kişilerin emeklilik dilekçesi, borcu ödedikleri tarihte geçerli sayılacak ve emekli aylığı, borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılacak.