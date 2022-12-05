Aralık ayında kiralara ne kadar zam gelecek rakamlar belli oldu

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası Aralık kira artış oranı belli oldu. Ekim ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması 65,26 yani yüzde 25'in üzerinde olduğu için kira artış oranı Kasım ayında da yüzde 25 olacak.

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Piyasaların merakla beklediği kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Tüketici fiyatları (TÜFE) kasımda, aylık yüzde 2,88 arttı. Geçtiğimiz ay yıllık bazda 85.51 olarak açıklanan enflasyon bu ay baz etkisiyle düşerek 84,39 seviyesine geriledi. Böylece enflasyonda 24 yılın zirvesinden dönüş yaşanmış oldu.

Enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte işyerleri için kira artış oranları belli oldu.

Aralık ayında kira sözleşmesi yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar için oran normalde 12 aylık enflasyon verilerine göre belli oluyor. Ancak son dönemde enflasyona bağlı olarak kira artışının yüksek olmasından dolayı bu oran konutlar için sabit tutuldu, İşyerleri içinse enflasyon oranlarına bağlı kalındığı açıklandı.

Konutlar için kira sözleşmesi detayı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarına ilişkin, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.

Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.