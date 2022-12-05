BIST 4.941
DOLAR 18,64
EURO 19,63
ALTIN 1.075,87
HABER /  GÜNCEL

Aralık ayında kiralara ne kadar zam gelecek rakamlar belli oldu

Aralık ayında kiralara ne kadar zam gelecek rakamlar belli oldu

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası Aralık kira artış oranı belli oldu. Ekim ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması 65,26 yani yüzde 25'in üzerinde olduğu için kira artış oranı Kasım ayında da yüzde 25 olacak.

Abone ol

Piyasaların merakla beklediği kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Tüketici fiyatları (TÜFE) kasımda, aylık yüzde 2,88 arttı. Geçtiğimiz ay yıllık bazda 85.51 olarak açıklanan enflasyon bu ay baz etkisiyle düşerek 84,39 seviyesine geriledi. Böylece enflasyonda 24 yılın zirvesinden dönüş yaşanmış oldu.

Enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte işyerleri için kira artış oranları belli oldu.

Aralık ayında kira sözleşmesi yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar için oran normalde 12 aylık enflasyon verilerine göre belli oluyor. Ancak son dönemde enflasyona bağlı olarak kira artışının yüksek olmasından dolayı bu oran konutlar için sabit tutuldu, İşyerleri içinse enflasyon oranlarına bağlı kalındığı açıklandı.

Konutlar için kira sözleşmesi detayı 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarına ilişkin, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.

Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da vahşet! Yol kenarında ölü bulundu: Önce dövdüler sonra üstünden araba ile geçtiler!
Ankara'da vahşet! Yol kenarında ölü bulundu: Önce dövdüler sonra üstünden araba ile geçtiler!
Rusya'dan flaş petrol resti! "Yasak geliyor, sadece o ülkelere satacağız"
Rusya'dan flaş petrol resti! "Yasak geliyor, sadece o ülkelere satacağız"
BİM -Tarım Kredi marketi fiyat listesi! CHP'li vekilin BİM listesinin zamanlaması manidar
BİM -Tarım Kredi marketi fiyat listesi! CHP'li vekilin BİM listesinin zamanlaması manidar
Bakan Nebati'den moral veren enflasyon açıklaması: Daha keskin hissedeceğiz
Bakan Nebati'den moral veren enflasyon açıklaması: Daha keskin hissedeceğiz
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Öğrenci evine tüfekle girip zorla kalmış! Uşak'ta cinsel saldırı şüphelisi çatışmada öldürüldü!
Öğrenci evine tüfekle girip zorla kalmış! Uşak'ta cinsel saldırı şüphelisi çatışmada öldürüldü!
İstanbul'da Tramvay İETT otobüsü ile çarpıştı deprem oluyor sandılar o anın videosu korkunç
İstanbul'da Tramvay İETT otobüsü ile çarpıştı deprem oluyor sandılar o anın videosu korkunç
Cinci hoca kepazeliği! İçine cin girmiş, cinsel ilişkiye girmemiz lazım! Konuşursan aileni öldürürüm..
Cinci hoca kepazeliği! İçine cin girmiş, cinsel ilişkiye girmemiz lazım! Konuşursan aileni öldürürüm..
EYT’liler BES’ten de emekli olacak mı? Çifte emeklilik bekleyenler! SGK uzmanı Noyan Doğan duyurdu
EYT’liler BES’ten de emekli olacak mı? Çifte emeklilik bekleyenler! SGK uzmanı Noyan Doğan duyurdu
Hatay Belediye Başkanı 'Ben korkuyorum' diyerek Suriyeli seçmen sayısını açıkladı
Hatay Belediye Başkanı 'Ben korkuyorum' diyerek Suriyeli seçmen sayısını açıkladı
Küresel piyasalara Çin desteği Emtia fiyatları Çin'in gevşemesiyle yükseldi.
Küresel piyasalara Çin desteği Emtia fiyatları Çin'in gevşemesiyle yükseldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'indirilmeli' dedi 1 varil Rus petrolüne değer biçti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'indirilmeli' dedi 1 varil Rus petrolüne değer biçti