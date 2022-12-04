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Rusya'dan flaş petrol resti! "Yasak geliyor, sadece o ülkelere satacağız"

Rusya'dan flaş petrol resti! "Yasak geliyor, sadece o ülkelere satacağız"

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satmayacaklarını belirterek, "Tavan fiyat araçlarının kullanımını yasaklayacak mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz." dedi.

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Novak, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmasını değerlendirdi.

Sadece o ülkelere petrol satacağız
Rusya'nın piyasa şartları doğrultusunda petrol satmaya devam edeceğini vurgulayan Novak, "Petrol üretimimizi azaltmak zorunda kalsak dahi, yalnızca bizimle piyasa şartlarında çalışan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satacağız." ifadesini kullandı.

Tavan fiyat uygulamasının, piyasa kurallarını ihlal ettiğini anlatan Novak, "Rus hükümeti, bu kararın piyasaya aykırı, verimsiz ve Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) tüm kurallarına aykırı bir araç olduğunu birçok defa vurgulamıştır." dedi.

Tavan fiyata yasak geliyor
Novak, tavan fiyat uygulamasıyla ilgili araçların kullanılmasını yasaklamaya hazırlandıklarına işaret ederek, "Tavan fiyat araçlarının kullanımını yasaklayacak mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz. Tavan fiyat uygulamasının istikrarsızlığa, enerji kaynaklarının kıtlığına ve yatırımların azalmasına yol açabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

AB ülkeleri 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

G7 ve AB ülkeleri aynı zamanda 5 Aralık'tan itibaren de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uygulayacak.

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