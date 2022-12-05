Nilfüfer Belediyesi'nden LGBT açıklaması! Başkan Turgay Erdem: Öyle bir merkez yok

BURSA'nın Nilfüfer Belediyesi'nde LGBT merkezi açıldığı iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı inceleme başlatmıştı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer Belediyesi’nin LGBT bireylere özel herhangi bir merkezi yoktur” dedi.

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Son günlerde sosyal medyada yayınlanan iddialar hakkında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Erdem, “Biliyorsunuz sosyal medya üzerinden Nilüfer Belediyesi’ne yönelik bir karalama kampanyası başlatıldı. Bir yerden düğmeye basıldı ve bir anda sosyal medyada, yandaş basında ve birçok internet yayınında aynı başlığı görür olduk. ‘CHP’li Nilüfer Belediyesi LGBT için özel merkez kurdu’ başlığıyla servis edilen asılsız haberler yayınlandı. Hemen yazılı bir açıklama yaparak iddiaların asılsız olduğunu söyledik. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum Nilüfer Belediyesi’nin LGBT bireylere özel herhangi bir merkezi yoktur. Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Nilüfer Gençlik Evi’nde gençlere yönelik Toplumsal Cinsiyet Atölyesi organize etmiştir. Bahsedilen merkez Nilüfer’de gençlerin eğitim çalışmalarını yürüttüğü bir mekandır ve LGBT bireylere özel bir merkez değildir. Bahsedilen atölye çalışmasında gençlere; toplumsal cinsiyet eşitliği, temel kavramlar, şiddet ve şiddetle mücadele yöntemleri gibi konuları içeren bir eğitim verilmesi planlanmıştır” dedi.

Eşitlik Birimi, LGBT dayatma merkezi mi

İçişleri Bakanlığı’nın haklarında soruşturma başlatacağı duyumunu aldıklarını belirten Erdem, “Belediyemizin Eşitlik Birimi’ni ‘LGBT Dayatma Merkezi’ olarak tanımlayıp eleştirdiler. Yani biz ne dersek diyelim sesimizi duyan olmadı. Ardından bazı siyasi partiler de ‘Bu merkez ahlaka aykırı’ diyerek bizi kınadılar. Yani hâlâ olmayan bir merkez üzerinden kampanya yürütüyorlar. Eşitlik Birimi sadece Nilüfer Belediyesi’ne özgü bir oluşum değildir. Bizzat İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle pek çok belediye bünyesinde Eşitlik Birimi kurulmuştur. Bu birim toplumun farklı kesimlerine toplumsal cinsiyet eğitimleri de vermektedir. Her gün bir kadın cinayetiyle ya da bir şiddet haberiyle uyandığımız bir zamanda insanlara bu eğitimlerin verilmesinden doğal ne olabilir” ifadelerini kullandı.

Siyasi lincin hedefi CHP

“Vatandaşların yalan haberler üzerine kurulu karalama kampanyalarına alet olmamalarını ve gerçeği sorgulamalarını rica ediyorum” diyen Erdem, “Sonuç itibarıyla bu siyasi bir linç girişimidir ve öyle anlaşılıyor ki asıl hedef CHP’dir” diye konuştu. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz da karalama kampanyasının kasıtlı yapıldığını ve kendilerinin olaylara itidalli yaklaştıklarının altını çizdi.