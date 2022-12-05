İBB hakkındaki soruşturma cuma günü bitiyor! Hangi partili kaç belediye için soruşturma var

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın cuma gününe kadar tamamlanacağını açıkladı. Çataklı, bugüne kadar belediyelerle ilgili verilen soruşturma izinleriyle ilgili rakamları da paylaştı...

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın cuma gününe kadar tamamlanacağını açıkladı. İşte Çataklı'nın belediyelere yönelik soruşturmalarla ilgili açıklaması...

- Mersin, Ataşehir, Seyhan belediyeleri ile ilgili soruşturmalar tamamlandı.

- Bu hafta sonuna kadar yani cuma gününe kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma tamamlanmış olacak ve tevdi raporu ile birlikte gerekli bilgi ve belgeler cumhuriyet başsavcılığına iletilecek.

Vatandaşın şikayetiyle başlıyor

- Belediyelerde yürütülen soruşturmalar esas itibarıyla belediyelerden hizmet alan vatandaşların ihbar ve şikayetleri üzerine yoğunluklu olarak başlatılıyor. Ana unsur hizmet alan vatandaşların ihbar ve şikayetleri üzerinden başlıyor. Herhangi bir belediye ile ilgili olarak genel ve soyut iddiaların dışında tüm iddialar belediye yönetimi hangi partiden bakılmaksızın derhal inceleme ve soruşturma sürecine tabi tutuluyor.

3 yılda 885 AK Partili belediye için izin...

- Bakanlığımızca 2019-2022 yılları arasında 885’i AK Parti'li, bin 107’si CHP’li, 265’i MHP’li, 35’i İYİ Parti'li, 350’si de diğer belediyelere ait olmak üzere toplam 2 bin 642 araştırma, inceleme ön emri verilmiş.

- Yapılan incelemeler sonucunda 227 AK Parti'li, 234 CHP’li, 86 MHP’li, 11 İYİ Parti, 120 de diğer belediyelerin görevlileri hakkında soruşturma izni verildiğini görüyoruz.