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TÜİK açıkladı kasımda fiyatı en çok artan ürün belli oldu

TÜİK açıkladı kasımda fiyatı en çok artan ürün belli oldu

Kasım ayının zam şampiyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, tüketici fiyatları bazında en fazla fiyat artışı yüzde 17,58 ile tereyağında gerçekleşti. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 5.56 ile çocuk giyim eşyasında oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Kasımda fiyatı en çok artan ürünleri açıkladı. Tüketici fiyatları bazında en fazla fiyat artışı yüzde 17,58 ile tereyağında görüşürken en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 5.56 ile çocuk giyim eşyasında oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay tereyağındaki artışı yüzde 15,71 ile taze süt, yüzde 15,05 ile peynir, yüzde 14,02 ile alkolsüz ve konsantre içeceklerdeki artış izledi. Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,26 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 10,87 ile pirinç, yüzde 8,28 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 8,24 ile kuru sebze yer aldı.

En fazla fiyat düşüş çocuk giyim eşyasında

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 5,56 ile çocuk giyim eşyasında gerçekleşti. Bunu yüzde 2,18 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 2,14 ile kadın giyim, yüzde 1,66 ile erkek giyim, yüzde 1,47 ile veri işlem ekipmanları ve yüzde 0,97 ile elektriksiz mutfak eşyaları ve ev gereçleri takip etti.

Kasımda fiyatı en çok azalış gösteren diğer ürünler yüzde 0,89 ile şeker, yüzde 0,2 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 0,13 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı olarak sıralandı.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Tereyağı 17,58

Taze süt 15,71

Peynir 15,05

Alkolsüz içecekler ve konsantre içecekler 14,02

Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) 13,26

Pirinç 10,87

Patates ve bazı yumru bitkiler 8,28

Kuru sebze 8,24

Makarna çeşitleri 7,80

Taze meyveler 5,61

Kasımda fiyatı en az artan veya en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:


Dana eti 0,16

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı -0,13

Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler -0,20

Şeker -0,89

Elektriksiz mutfak eşyaları ve ev gereçleri -0,97

Veri işlem ekipmanı -1,47

Erkek giyim -1,66

Kadın giyim -2,14

Kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı -2,18

Çocuk giyim -5,56

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